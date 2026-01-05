Samopouzdanje je jedna od vrijednih osobina koje roditelji mogu dati svojoj d‌jeci, a savjetnik za mentalno zdravlje Džefri Meltzer otkrio je jednostavne načine kako ojačati samopouzdanje kod d‌jece.

Meltzer ističe da je bezuslovna ljubav temelj d‌ječijeg samopouzdanja, piše Tajms of India. On navodi da je ključno da dijete zna kako vaša ljubav ne zavisi od njegovih uspjeha ili neuspjeha.

"Kada d‌jeca znaju da njihova vrijednost ne ovisi o postignućima, osjećaju se slobodnim riskirati, griješiti i rasti bez straha. Samopouzdanje se razvija kada se d‌jeca osjećaju sigurno u vašoj ljubavi", rekao je.

Shodno činjenici da je samopouzdanje povezano s društvenim prihvatanjem, Meltzer ističe da je d‌jecu bitno naučiti poštenoj igri. On tvrdi da d‌jeca koja se ne pridržavaju pravila često budu odbačena od vršnjaka.

"D‌jeca koja ne dočekaju svoj red, varaju ili se teško nose s gubitkom, često se suočavaju s odbacivanjem vršnjaka. Igrajte igre s njima kako biste im razvili strpljenje, otpornost i sportski duh", poručio je.

Uz to, fokusiranje na proces, a ne samo na konačni ishod je ključno za izgradnju samopouzdanja. Potrebno je cijeniti trud koji je dijete uložilo u učenje ili vježbanje, neovisno o ocjeni ili pobjedi.

"Slavite proces, a ne samo ishod. Fokusiranje na trud uči d‌jecu da cijene ono što mogu kontrolisati, gradeći samopouzdanje iznutra", kazao je.

Takođe, Meltzer ističe da je jedan od najboljih načina jačanja samopouzdanja da dopustite d‌jetetu da preuzme ulogu učitelja.

"Zamijenite uloge i neka vas vaše dijete nečemu nauči. Postavljajte pitanja vođena znatiželjom kako biste pokazali da cijenite njihovo znanje. Podučavanje jača njihovo vjerovanje u sposobnosti i pomaže im da se osjećaju poštovanim", poručio je.

Osim toga, pozitivan ali realan pogled na svijet je za dijete bitan alat za budućnost.

"Omogućite d‌jeci da podijele najbolju stvar koju su taj dan naučili. To će trenirati njihov mozak da vide dobro u sebi, drugima i svijetu, pojačavajući naviku traženja dobra u životu", navodi Meltzer.

Uz sve to bitno je da kao roditelji shvatite da je za ovaj proces potrebno vrijeme i strpljenje, prenosi Dan.