Dodik dočekao Vučića u Mrkonjićima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik dočekao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Mrkonjićima, rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog.
Dodik i Vučić obići će pravoslavni duhovni centar u Popovom polju, za čiju izgradnju je 800.000 KM obezbijedila Vlada Srbije.
Ovo zdanje sagrađeno je na temeljima rodne kuće i zemlje Svetog Vasilija.
Dodik i Vučić prisustvovaće danas svečanom otvaranju novoizgrađene bolnice u Trebinju.
