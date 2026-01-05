Tramp: Kuba samo što nije pala

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su vlasti Kube blizu pada zbog nedostatka izvora prihoda.

"Mislim da vidite da je Kuba spremna da padne. Kuba izgleda kao da je na ivici pada. Ne znam kako će se održati i da li će uopšte moći", rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu na putu ka Vašingtonu iz Vest Palm Biča (Florida), gdje je božićno-novogodišnje praznike proveo na svom imanju Mar-a-Lago.

On je dodao da Kuba trenutno nema prihode.

"Sve prihode je dobijala od venecuelanske nafte, a sada ih više ne dobija. I Kuba je, bukvalno, spremna da padne", istakao je Tramp.

Svijet Orban upozorava: Dolaze teške godine

Na pitanje o mogućim vojnim mjerama SAD protiv Kube, šef Bijele kuće je odgovorio da smatra da će pasti.

"Mislim da će jednostavno pasti. Ne mislim da su nam potrebne bilo kakve akcije - izgleda da će jednostavno pasti sama od sebe", naglasio je Tramp.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da kubanska vlada predstavlja veliki problem za Sjedinjene Države i da je očekuju "velike nevolje".

"Vlada Kube predstavlja ogroman problem", rekao je Rubio, odgovarajući na pitanje da li bi Kuba mogla da postane naredna meta američkih vlasti poslije Venecuele.

"Smatram da ih čekaju velike nevolje", dodao je on.

Rubio je odbio da otkrije koje korake Vašington planira da preduzme prema Havani, ali je istakao da "nije tajna" da se Sjedinjene Države "ne mogu nazvati obožavaocima" sadašnje kubanske vlade.