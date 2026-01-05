Orban upozorava: Dolaze teške godine

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas, 5.januara, da smo u prvim danima ove godine dobili važan podsjetnik da se liberalni svjetski poredak urušava.

"Izbor predsjednika SAD Donalda Trampa dao mu je završni udarac. Međutim, novi svijet se još uvijek stvara. Dolaze teže, nepredvidljivije, opasnije godine", rekao je Orban u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.

Prema njegovim riječima, mađarski narod će morati da izabere put u ovoj situaciji u aprilu ove godine, kada zemlju očekuju parlamentarni izbori, prenosi "Mađar nemzet".

"Jedan put vodi u ćorsokak u Briselu. To je ono što Tisa predstavlja. U zamjenu za tapšanje po ramenu i imunitet, oni bi napravili kompromis sa Briselom i sproveli sve njihove zahtjeve. Kažu 'da' ratu, finansiranju Ukrajine, naseljavanju migranata i rodnoj propagandi. Nasuprot tome, mi Mađarima nudimo put mira i bezbjednosti", izjavio je Orban.

Kako kaže, ne želi da šalje mlade Mađare na front i ne želi da uništi zemlju i mađarsku ekonomiju.

"Imamo plan i namjeru da Mađarsku učinimo pobjednikom istorijskog doba koje je pred nama. Da bismo to uradili, prije svega, moramo ostati van rata. Za ovo tražimo ovlašćenje od mađarskog naroda 2026. godine", zaključio je Orban, prenosi Tan‌jug.