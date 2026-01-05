Bijela kuća: Ukrajina će vratiti Americi novac

Sjedinjene Države mogu da povrate sva sredstva utrošena na podršku Ukrajini, pa čak i da ostvare dodatnu dobit kroz dogovore sa Kijevom oko eksploatacije prirodnih resursa, prije svega rijetkih minerala, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp na putu iz Vest Palm Biča ka Vašingtonu, nakon što je praznike proveo na svom imanju Mar-a-Lago.

"To nas ništa ne košta. Zapravo, mi zarađujemo novac", rekao je Tramp, govoreći o američkoj podršci Ukrajini.

On je podsjetio da je, kako je naveo, bivši predsjednik SAD Džo Bajden "potrošio 350 milijardi dolara" na pomoć Kijevu.

"Sada sam vratio značajan dio tog novca, jer smo sklopili sporazum o rijetkim elementima", izjavio je Tramp.

Ekonomija Čuveni tržni centar pred prodajom nakon bankrota

On je dodao da SAD očekuju da povrate "značajan dio tog novca, možda čak i sva uložena sredstva, a moguće i više".

"Sada nam plaćaju", naglasio je Tramp, govoreći o isplatama za američko naoružanje koje se isporučuje Ukrajini.

Govoreći o rješavanju situacije u Ukrajini, Tramp je istakao da ne postavlja nikakve rokove. On je izrazio nadu da će Kijev i Moskva "u jednom trenutku, nadam se ne previše dalekom", postići primirje, prenosi Sputnjik.