Grom udario grupu od 150 ljudi na festivalu, ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:
Telegraf
05.01.2026
06:39
Komentari:0
Dvije osobe su poginule u udaru groma u grupu od oko 150 ljudi koji su se okupili na festivalu "Di Trupa" u selu Matibestad, 70 kilometara sjeverno od Pretorije, dok je 13 u kritičnom stanju, saopštile su zdravstvene službe Južne Afrike.
"Ukupno 150 pacijenata se javilo u kliniku Matibestad nakon što ih je udario grom tokom događaja.
Trinaest pacijenata u kritičnom stanju prebačeno je u bolnicu ‘Jubilej’ na liječenje raznih povreda", navodi se u saopštenju zdravstvenih službi koje prenosi francuski portal 20minutes.
Region
Pijan ispred kafane izvadio luk i strijelu
Saopšteno je i da su “dva pacijenta preminula po prijemu, i čekaju forenzički pregled”.
Prema istom izvoru, većina pacijenata je zadobila "manje opekotine povezane sa udarom groma".
U tom dijelu Južne Afrike su česte oluje sa grmljavinom, prenosi Telegraf.
Region
3 h0
Svijet
11 h0
Zanimljivosti
11 h0
Gradovi i opštine
11 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu