Grom udario grupu od 150 ljudi na festivalu, ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:

Telegraf

05.01.2026

06:39

Гром ударио групу од 150 људи на фестивалу, има мртвих и повријеђених

Dvije osobe su poginule u udaru groma u grupu od oko 150 ljudi koji su se okupili na festivalu "Di Trupa" u selu Matibestad, 70 kilometara sjeverno od Pretorije, dok je 13 u kritičnom stanju, saopštile su zdravstvene službe Južne Afrike.

"Ukupno 150 pacijenata se javilo u kliniku Matibestad nakon što ih je udario grom tokom događaja.

Trinaest pacijenata u kritičnom stanju prebačeno je u bolnicu ‘Jubilej’ na liječenje raznih povreda", navodi se u saopštenju zdravstvenih službi koje prenosi francuski portal 20minutes.

policija hrvatska

Region

Pijan ispred kafane izvadio luk i strijelu

Saopšteno je i da su “dva pacijenta preminula po prijemu, i čekaju forenzički pregled”.

Prema istom izvoru, većina pacijenata je zadobila "manje opekotine povezane sa udarom groma".

U tom dijelu Južne Afrike su česte oluje sa grmljavinom, prenosi Telegraf.

udar groma

povrijeđeni

Afrika

