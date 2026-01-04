O hrabrosti Srbina Stefana Ivanovića Švajcarci ne prestaju da pišu

Švajcarski mediji pišu o hrabrosti srpskog državljanina Stefana Ivanovića (31), koji je spasio nekoliko gostiju iz požara u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana prije nego što je poginuo.

Ivanović je radio kao obezbjeđenje u tom baru kada je u novogodišnjoj noći izbio požar u kome je poginulo 47 ljudi, a 119 povrijeđeno.

"Stefan je po izbijanju požara izgurao više gostiju napolje, a zatim se još jednom vratio u plamen kako bi spasio ljude", piše švajcarski portal "Blik".

Porodica je do posljednjeg trenutka gajila nadu da je Stefan ipak živ, a nadu im je davalo to što je njegov telefon i nakon požara bio dostupan.

Jedna Francuskinja, koja je na vrijeme uspjela da pobjegne, rekla je da je Stefan bez oklijevanja izložio sebe opasnosti kako bi zaštitio druge, opisujući ga kao čovjeka izuzetne hrabrosti i nesebičnosti.

Ranije danas ambasador Srbije u Švajcarskoj potvrdio je da je među poginulima jedan srpski državljanin.

Stefan je 20 godina živio u Švajcarskoj i imao državljanstvo i te zemlje.