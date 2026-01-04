Logo
Tramp prijeti ženi koja je zamijenila Madura: Završićeš gore

ATV

04.01.2026

19:18

1
Николаса Мадура спроводе у притвор
Foto: Rapid Response 47/X/Screenshot

Predsjednik SAD Donald Tramp upozorio je potpredsjednika Venecuele i vršioca dužnosti predsjednika Delsi Rodrigez da ne prkosi Americi.

"Ako ne učini ono što je ispravno, platiće vrlo veliku cijenu, vjerovatno veću nego Maduro", rekao je američki predsjednik za "Atlantik" u telefonskom intervjuu jutros prema američkom vremenu, prenosi "Indeks".

Козарска Дубица

Gradovi i opštine

Ni pahulje: Ovu opštinu u Srpskoj snijeg je potpuno zaobišao

Tramp je dodao da Venecuela možda nije posljednja zemlja u kojoj bi SAD mogle intervenisati.

"Apsolutno nam je potreban Grenland", rekao je, napominjući da je ostrvo "okruženo ruskim i kineskim brodovima".

Podsjećamo, venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez poručio je da je vojska dala podršku potpredsjednici Delsi Rodrigez da djeluje kao privremeni predsjednik Venecuele.

On je zatražio "trenutni povratak" svrgnutog predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge nakon što su ih Sjedinjene Države zarobile.

Обезбјеђење претукло младића

Region

Šokantan snimak: Radnik obezbjeđenja monstruozno pretukao mladića

"Zahtijevamo povratak Madura i prve dame. Ovo je čin agresije protiv legitimnog predsjednika Venecuele i prve dame", rekao je Lopez na konferenciji za novinare.

"Zahtijevamo njen povratak i povratak našeg vrhovnog komandanta, predsjednika, te skrećemo pažnju na sve što se dešava Venecueli protiv njenog na suvereniteta", napomenuo je.

Nikolas Maduro

Donald Tramp

Venecuela

Amerika

SAD

Komentari (1)
