Otac osuđen jer je sina (13) iskorištavao za rad: Tjerao ga da vozi traktor

04.01.2026

18:49

Отац осуђен јер је сина (13) искориштавао за рад: Тјерао га да вози трактор
Foto: Pixabay

Otac iz okoline Bjelovara nepravosnažno je osuđen na godinu dana uslovne kazne zatvora zbog krivičnog d‌jela povrede d‌jetetovih prava, odlučio je Općinski sud, prenosi Bjelovar.live.

Prema presudi, 41-godišnji muškarac u periodu od 2015. do juna 2022. godine iskorištavao je svog maloljetnog sina za obavljanje poslova na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu. D‌ječak mu je nakon razvoda braka bio povjeren sudskom odlukom, što je, navodi se u presudi, otac iskoristio kako bi ga uključio u poslove neprimjerene njegovoj dobi, prenosi Indeks.

Godinama ga iskorištavao za rad

Tokom više godina d‌ječak je, između ostalog, upravljao traktorom na cestama i poljskim putevima, vozio automobil, a u jednom slučaju je upravljao i teretnim vozilom. Slučaj je otkriven u junu 2022. godine, kada je policija u saobraćajnoj kontroli u okolini Bjelovara zaustavila putnički automobil marke Mercedes, kojim je upravljao 13-godišnjak.

Otac je nakon toga uhapšen i proveo je deset dana u istražnom zatvoru. Sud mu je izrekao uslovnu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana, a nakon izricanja presude odrekao se prava na žalbu, čime je presuda postala pravosnažna.

