Horor tokom praznika: Ženu na balkonu pogodio dio vatrometa

Izvor:

ATV

04.01.2026

17:26

Komentari:

0
Prava drama odvijala se tokom novogodišnjih praznika u piranskoj oblasti u Sloveniji.

Muškarac je nazvao policiju i rekao da je njegovu suprugu nešto udarilo na balkonu, te da krvari iz grudnog koša.

Policija je iz bolnice primila dojavu da je 55-godišnjakinja teško povrijeđena, ali da joj život nije ugrožen.

Незгода Пале

Hronika

Djevojke autom sletjele u dvorište kuće

Prikupljanjem informacija policija je utvrdila da 55-godišnjakinja stoji na balkonu sa suprugom i sinom, posmatrajući vatromet. Žena se naglo stisnula i imala je ranu na ramenu. Bolničari su je odvezli u SB Izola.

Policija je iz bolnice primila dojavu da je teško povrijeđena, da ima strano tijelo u sebi, ali da joj život nije ugrožen.

Болница, Требиње

Gradovi i opštine

Sve o novoj bolnici u Trebinju: Kompleks od 41.000 kvadrata

Policija je pokrenula intenzivnu istragu zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela nanošenja teške tjelesne povede iz nehata i krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti.

