Horor tokom praznika: Ženu na balkonu pogodio dio vatrometa

Izvor:
ATV
04.01.2026
17:26
Komentari:0
Prava drama odvijala se tokom novogodišnjih praznika u piranskoj oblasti u Sloveniji.
Muškarac je nazvao policiju i rekao da je njegovu suprugu nešto udarilo na balkonu, te da krvari iz grudnog koša.
Policija je iz bolnice primila dojavu da je 55-godišnjakinja teško povrijeđena, ali da joj život nije ugrožen.
Hronika
Djevojke autom sletjele u dvorište kuće
Prikupljanjem informacija policija je utvrdila da 55-godišnjakinja stoji na balkonu sa suprugom i sinom, posmatrajući vatromet. Žena se naglo stisnula i imala je ranu na ramenu. Bolničari su je odvezli u SB Izola.
Policija je iz bolnice primila dojavu da je teško povrijeđena, da ima strano tijelo u sebi, ali da joj život nije ugrožen.
Gradovi i opštine
Sve o novoj bolnici u Trebinju: Kompleks od 41.000 kvadrata
Policija je pokrenula intenzivnu istragu zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela nanošenja teške tjelesne povede iz nehata i krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti.
Republika Srpska
1 h2
Hronika
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu