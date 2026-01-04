Horor tokom praznika: Ženu na balkonu pogodio dio vatrometa

Prava drama odvijala se tokom novogodišnjih praznika u piranskoj oblasti u Sloveniji.

Muškarac je nazvao policiju i rekao da je njegovu suprugu nešto udarilo na balkonu, te da krvari iz grudnog koša.

Policija je iz bolnice primila dojavu da je 55-godišnjakinja teško povrijeđena, ali da joj život nije ugrožen.

Prikupljanjem informacija policija je utvrdila da 55-godišnjakinja stoji na balkonu sa suprugom i sinom, posmatrajući vatromet. Žena se naglo stisnula i imala je ranu na ramenu. Bolničari su je odvezli u SB Izola.

Policija je iz bolnice primila dojavu da je teško povrijeđena, da ima strano tijelo u sebi, ali da joj život nije ugrožen.

Policija je pokrenula intenzivnu istragu zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela nanošenja teške tjelesne povede iz nehata i krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti.