Medvedev: Tramp čvrsto brani interese svoje zemlje

Zamjenik predsjednika Savjeta za bezbjednost Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su akcije američkog predsjednika Donalda Trampa protiv Venecuele nezakonite, ali su, kako je naveo, donekle dosljedne zbog toga što on brani interese Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima.

Medvedev je rekao za Tass da Tramp i njegov tim veoma čvrsto brane nacionalne interese svoje zemlje, prenosi Tan‌jug.

Medvedev je naveo da to uključuje političke interese jer se Latinska Amerika nalazi u susjedstvu SAD, kao i ekonomske interese u vezi sa naftom iz Venecuele.

Svijet Kladio se na pad Madura i zaradio stotine hiljada dolara

Podsjetio je da takav stav nije Trampova ideja i da su i bivši američki političari uvijek planirali kako da dođu do prirodnih resursa drugih zemalja.

Kao primjer Medvedev je naveo i to da je Tramp pominjao rijetke ukrajinske minerale koji treba da budu podijeljeni sa SAD.