Kladio se na pad Madura i zaradio stotine hiljada dolara

Izvor:

Agencije

04.01.2026

16:45

Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара
Foto: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Onlajn trgovac koji se bavi predviđanjem kretanja na tržištima kladio se dan prije američke vojne operacije da će predsjednik Venecuele Nikolas Maduro biti svrgnut sa vlasti, zaradivši na taj način nekoliko stotina hiljada dolara, prenose danas američki mediji.

Kako je prenio "Volstrit džornal", nepoznati investitor je na kladionici Polimarket uložio više od 30.000 dolara na predviđanje da će Maduro biti smijenjen sa vlasti do 31. januara 2026. godine.

Марко Рубио

Svijet

Rubio: Ne treba nam venecuelanska nafta

On je na taj način ostvario profit od preko 430.000 dolara.

Investitorska strategija i vjerovatnoća

Korisnik je otvorio nalog na Polimarketu 27. decembra, a kladio se na samo dvije stvari: američku invaziju na Venecuelu i svrgavanje predsjednika Madura.

Na kladionici je u tom trenutku vjerovatnoća intervencije protiv Venecuele procjenjivana na samo šest odsto.

Nikolas Maduro

Klađenje

