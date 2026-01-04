Krenuo da čisti snijeg, pa "otkopao" komšiju: Djed nestao usred noći, detalji su potresni

U mestu Burkhardsdorf, u njemačkoj saveznoj državi Saksoniji, rano jutros dogodila se tragedija koja je potresla lokalnu zajednicu. Oko 7 sati ujutru, jedan stanovnik je prilikom čišćenja snijega ispred svoje kuće naišao na strašan prizor. U sniježnom nanosu je pronašao starijeg muškarca koji je nepomično ležao bez ikakvih znakova života.

Ubrzo je potvrđen identitet stradalog, riječ je o 86-godišnjem meštaninu čiji je nestanak prijavljen prethodne noći. Kako prenose njemački mediji, policija je već bila u jeku potrage za penzionerom, a vatrogasne jedinice su se u trenutku pronalaska pripremale da podignu dron kako bi lakše pretražile okolni teren.

Ljekar hitne pomoći koji je izašao na lice mjesta mogao je samo da konstatuje smrt nesrećnog čovjeka.

Hronika Djevojka pretukla momka nakon svađe

Prema zvaničnim informacijama iz policije, istražitelji trenutno polaze od pretpostavke da je smrt nastupila kao posljedica nesrećnog slučaja ili iznenadnih prirodnih uzroka. Za sada nema nikakvih indicija koje bi ukazivale na eventualno krivično djelo ili nasilnu smrt.

Ipak, jedna misterija i dalje prati ovaj slučaj. Istražiteljima i dalje nije jasno zašto je 86-godišnjak napustio svoj topli dom usred noći, s obzirom na to da je utvrđeno da je izašao nakon ponoći, prenosi Feniks.