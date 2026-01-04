Sutra oblačno sa padavinama i još hladnije

Izvor:
ATV
04.01.2026
13:29
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa padavinama i još hladnije sa temperaturom od minus dva do pet stepeni Celzijusovih.
Padaće susnježica i snijeg, ponegdje će biti jačih snježnih padavina uz povećanje snježnog pokrivača, dok će na jugoistoku biti i kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Očekuje se od pet do 15 centimetara novog snijega, a u višim predjelima na jugoistoku između 20 i 30 centimetara.
Na sjeveru i u Krajini očekuje se leden dan, dok će najmanje snijega biti u Podrinju.
Zanimljivosti
Ova tri znaka imaće od januara 2026. pravi finansijski procvat!
U Hercegovini vjetrovito i oblačno sa obilnijom kišom, dok tokom dana može biti i grmljavine.
Duvaće slab do umjeren vjetar, prije podne na sjeveru pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren, na udare tokom jutra i jak južnih smjerova.
U Republici Srpskoj i FBiH danas je oblačno sa kišom u Hercegovini i snijegom u ostalim peredjelima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak i Mrakovica minus četiri, Ivan Sedlo minus tri, Sokolac minus dva, Mrkonjić Grad i Srebrenica minus jedan, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla i Zenica nula, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Višegrad jedan, Čemerno pet, Bileća 11, te Trebinje i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.
Zanimljivosti
5 h0
Društvo
5 h1
Banja Luka
5 h7
Republika Srpska
5 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu