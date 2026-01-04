Sutra oblačno sa padavinama i još hladnije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme sa padavinama i još hladnije sa temperaturom od minus dva do pet stepeni Celzijusovih.

Padaće susnježica i snijeg, ponegdje će biti jačih snježnih padavina uz povećanje snježnog pokrivača, dok će na jugoistoku biti i kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se od pet do 15 centimetara novog snijega, a u višim predjelima na jugoistoku između 20 i 30 centimetara.

Na sjeveru i u Krajini očekuje se leden dan, dok će najmanje snijega biti u Podrinju.

U Hercegovini vjetrovito i oblačno sa obilnijom kišom, dok tokom dana može biti i grmljavine.

Duvaće slab do umjeren vjetar, prije podne na sjeveru pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren, na udare tokom jutra i jak južnih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je oblačno sa kišom u Hercegovini i snijegom u ostalim peredjelima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak i Mrakovica minus četiri, Ivan Sedlo minus tri, Sokolac minus dva, Mrkonjić Grad i Srebrenica minus jedan, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla i Zenica nula, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Višegrad jedan, Čemerno pet, Bileća 11, te Trebinje i Mostar 12 stepeni Celzijusovih.