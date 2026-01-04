Stevandić: Zdravstveni sistem Srpske najpravedniji koji postoji

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da je sutrašnje otvaranje nove bolnice u Trebinju izuzetno važno za čitav zdravstveni sistem Srpske koji je najpravedniji i zasnovan na solidarnosti i humanosti.

Stevandić je posebno izrazio zadovoljstvo što se nova bolnica otvara povodom 9. januara – Dana Republike Srpske.

"Osim u Trebinju, otvorićemo i renoviranu bolnicu u Prijedoru, tako da će bolnički sistem Republike Srpske biti među najboljima na ovim prostorima, ali i šire", rekao je Stevandić.

On je istakao da je dobro da Srpska ima bolničke kapacitete u koje pacijenti u rekordnom roku stižu na liječenje.

Stevandić je ocijenio da je zdravstveni sistem Republike Srpske zasnovan na solidarnosti, a ne na platežnoj moći kao što je to slučaj na Zapadu.

"To, na primjer, znači da svaki čovjek, bio čak i beskućnik, može kod nas da dobije isti stent kao i osoba koja je predsjednik Republike, Skupštine ili Vlade. To je na Zapadu nezamislivo, jer je tamo sve isključivo vezano za platne razrede i koliko ko novca ima", rekao je Stevandić.

On je ukazao da je u Republici Srpskoj onkološka terapija dostupna za svakog stanovnika bez obzira na njegov socijalni, finansijski ili drugi status.

"Zbog takvog realnog i humanog odnosa prema pacijentima, naš zdravstveni sistem je prenapregnut zbog čega Vlada mora da interveniše. Ipak, taj naš sistem je najpravedniji mogući i zasnovan je na solidarnosti. To je sigurno najhumaniji zdravstveni sistem koji postoji", rekao je Stevandić.