''Republika Srpska naše najveće dobro, čuvati je i poštovati''

Počasni predsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Božidar Vučurević izjavio je Srni da je formiranje Srpske veliki podvig i najveće dobro Srba na ovim prostorima koje se mora čuvati, slaviti i poštovati.

Vučurević je rekao da je osnivanjem Republika Srpske prvi put u istoriji formirana i proglašena srpska država na ovim prostorima.

"Svi bi trebalo da se založe da se ne sporimo i dijelimo", rekao je Vučurević.

On je dodao da je kao poslanik prvog saziva Narodne skupštine veoma srećan što je bio jedan od osnivača Srpske.

"Treba da znamo šta nas je sve to koštalo i da svi Republiku Srpsku poštujemo, slavimo i doživljavamo kao naše najveće dobro koje smo ostvarili kroz vijekove", rekao je Vučurević povodom predstojećeg obilježavanja Dana Republike Srpske.

On je istakao da se Srbi moraju odreći tradicionalnog partijašenja, sporenja i podjela.

"Srpska se nalazi na ovom brdovitom Balkanu, gdje se sukobljavaju vjere, nacije, interesi Istoka i Zapada... Teško se opstaje na ovoj našoj dragoj zemlji", naveo je Vučurević.

On smatra da su Srbi narod koji može sve da preživi, trpi dugo i bolno, a onda ustane, iskaže veliko junaštvo i priloži velike i brojne žrtve, pa ponovo gradi državu kao djeca sa velikim žarom.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.