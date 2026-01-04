Logo
Проходни сви путеви на подручју Сарајевско-романијске регије

Извор:

СРНА

04.01.2026

11:07

Коментари:

0
Проходни сви путеви на подручју Сарајевско-романијске регије
Фото: Срна

Сви путеви на подручју Сарајевско-романијске и Горњодринске регије су проходни, снијег се редовно чисти и не ствара проблеме у саобраћају, изјавио је Срни технички директор предузећа "Романијапутеви" Драган Булошчић.

Булошчић је навео да су путеви редовно посипани због ледене кише која је претходно падала, а снијег који пада од јутрос не задржава се на цести.

"Снијег није пуно нападао, али спремно дочекујемо најављене обилније падавине", рекао је Булошчић.

илу-свијећа-17092025

Свијет

У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Он је навео да дежурне службе редовно прате ситуацију и да има довољно абразивног и посипног материјала.

Булошчић је апеловао на возаче да се одговорно понашају и да на пут не крећу без зимске опреме.

Предузеће "Романијапутеви" одржава око 600 километара путева на подручју Сарајевско-романијске и горњодринске регије.

