Проходни сви путеви на подручју Сарајевско-романијске регије

Извор:
СРНА
04.01.2026
11:07
Коментари:0
Сви путеви на подручју Сарајевско-романијске и Горњодринске регије су проходни, снијег се редовно чисти и не ствара проблеме у саобраћају, изјавио је Срни технички директор предузећа "Романијапутеви" Драган Булошчић.
Булошчић је навео да су путеви редовно посипани због ледене кише која је претходно падала, а снијег који пада од јутрос не задржава се на цести.
"Снијег није пуно нападао, али спремно дочекујемо најављене обилније падавине", рекао је Булошчић.
Свијет
У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара
Он је навео да дежурне службе редовно прате ситуацију и да има довољно абразивног и посипног материјала.
Булошчић је апеловао на возаче да се одговорно понашају и да на пут не крећу без зимске опреме.
Предузеће "Романијапутеви" одржава око 600 километара путева на подручју Сарајевско-романијске и горњодринске регије.
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
17 ч0
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
3 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму