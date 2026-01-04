Ćurić: Najponosniji smo na projekat izgradnje nove bolnice

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je danas da je ovaj grad od osnivanja Republike Srpske najponosniji na projekat izgradnje nove bolnice, koji je koštao oko 130 miliona KM.

On je zahvalio predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za podršku projektu izgradnje nove bolnice, koja će sutra biti otvorena.

Na konferenciji za novinare je istakao da je danas sa Dodikom razgovarao i o drugim projektima na području grada.

Razgovarali su i o podršci sportistima koji su imali poteškoća, jer je 2025. godina bila izazovna, ali da su imali podršku Vlade Srpske, da će i sutra ona biti realizovana, te da se razgovaralo i o tome koji klubovi treba da dobiju tu podršku.

Svijet Medvedev: Tramp čvrsto brani interese svoje zemlje

"Nadam se da ćemo u ovoj godini zabilježiti dobre rezultate", rekao je Ćurić i dodao da predstoji veliki broj projekata.