Logo
Large banner

Ćurić: Najponosniji smo na projekat izgradnje nove bolnice

04.01.2026

16:57

Komentari:

0
Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице
Foto: ATV

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je danas da je ovaj grad od osnivanja Republike Srpske najponosniji na projekat izgradnje nove bolnice, koji je koštao oko 130 miliona KM.

On je zahvalio predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za podršku projektu izgradnje nove bolnice, koja će sutra biti otvorena.

Na konferenciji za novinare je istakao da je danas sa Dodikom razgovarao i o drugim projektima na području grada.

Razgovarali su i o podršci sportistima koji su imali poteškoća, jer je 2025. godina bila izazovna, ali da su imali podršku Vlade Srpske, da će i sutra ona biti realizovana, te da se razgovaralo i o tome koji klubovi treba da dobiju tu podršku.

Medvedev

Svijet

Medvedev: Tramp čvrsto brani interese svoje zemlje

"Nadam se da ćemo u ovoj godini zabilježiti dobre rezultate", rekao je Ćurić i dodao da predstoji veliki broj projekata.

Podijeli:

Tagovi:

Mirko Ćurić

Bolnica Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У клизишту оштећена рударска опрема: Огласили се из РиТЕ Угљевик

Gradovi i opštine

U klizištu oštećena rudarska oprema: Oglasili se iz RiTE Ugljevik

3 h

1
Дарована златним дукатом: Теодора је прва беба рођена у овој години у Требињу

Gradovi i opštine

Darovana zlatnim dukatom: Teodora je prva beba rođena u ovoj godini u Trebinju

3 h

0
Проходни сви путеви на подручју Сарајевско-романијске регије

Gradovi i opštine

Prohodni svi putevi na području Sarajevsko-romanijske regije

7 h

0
Вјеровали или не - У Требињу постоји гробље кућних љубимца

Gradovi i opštine

Vjerovali ili ne - U Trebinju postoji groblje kućnih ljubimca

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

17

45

Norvežani upozorili BiH: Slijedi veoma nagla promjena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner