Šokantan snimak: Radnik obezbjeđenja monstruozno pretukao mladića

Izvor:

ATV

04.01.2026

18:58

Обезбјеђење претукло младића у Загребу
Foto: Screenshot

Društvenim mrežama širi se uznemirujući snimak pretučenog mladića ispred poznatog kafića u Savskoj ulici u Zagrebu.

Incident se, prema nezvaničnim informacijama, dogodio u novogodišnjoj noći sa srijede na četvrtak.

Na snimku se vidi mladić kako sjedi na tramvajskoj stanici Prisavlje, a iz glave mu šiklja krv u tolikoj mjeri da mu se lice ne razaznaje.

"Digni glavu, brate, kao da si iz horora izašao. Brate, nemam pojma", kaže osoba koja je snimala.

Napao ga radnik obezbjeđenja?

Pretučeni mladić potom objašnjava da ga je napao radnik obezbjeđenja, a u tom trenutku dolazi nepoznati muškarac i ponovo kreće da ga udara u glavu.

Pretučeni mladić kaže obezbjeđenju "dobro je, buraz", ali on nastavlja da ga udara, zbog čega mladić na kraju počinje da bježi.

Iz PU zagrebačke su za "net.hr" potvrdili da su zaprimili dojavu o ovom incidentu u novogodišnjoj noći, oko 1.30.

Na mjestu događaja zatekli su povrijeđenog mladića, dok se nepoznati muškarac, koji ga je pretukao, udaljio u nepoznatom smjeru.

Izuzetno uznemirujući snimak objavljen je na Fejsbuku.

