Poznato kada Madura izvode pred sud

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro biće sutra izveden pred sud u Njujorku, gdje će biti formalno optužen za narko-terorizam, objavio je "Vašington post".

Maduro bi u 18.00 časova trebao da se pojavi pred okružnim sudijom Alvinom Helerštajnom, koji je predsjedavao u brojnim važnim slučajevima u Okružnom sudu Donjeg Menhetna.

Američke snage uhapsile su u subotu Madura i njegovu suprugu u Karakasu i prebacile ih u Sjedinjene Države. U američkoj operaciji ubijeno je oko 80 ljudi.

Američki državni sekretar Marko Rubio iznio je niz zahtjeva preostalim zvaničnicima Venecuele.

"Prvi koraci su osiguravanje onoga što je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država, a takođe je i korisno za narod Venecuele. Nema više trgovine drogom. Nema više prisustva Irana/Hezbolaha. Nema više korišćenja naftne industrije za bogaćenje svih naših protivnika", rekao je Rubio za "Si-Bi-Es njuz".

On je dodao da će SAD razmotriti svoje naredne akcije prema Karakasu u zavisnosti od toga da li su ovi uslovi ispunjeni.