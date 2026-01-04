Logo
Large banner

Poznato kada Madura izvode pred sud

Izvor:

SRNA

04.01.2026

21:31

Komentari:

0
Познато када Мадура изводе пред суд
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro biće sutra izveden pred sud u Njujorku, gdje će biti formalno optužen za narko-terorizam, objavio je "Vašington post".

Maduro bi u 18.00 časova trebao da se pojavi pred okružnim sudijom Alvinom Helerštajnom, koji je predsjedavao u brojnim važnim slučajevima u Okružnom sudu Donjeg Menhetna.

Србо Компот

Srbija

Preminuo Srbo Kompot - stari Drinski Vuk

Američke snage uhapsile su u subotu Madura i njegovu suprugu u Karakasu i prebacile ih u Sjedinjene Države. U američkoj operaciji ubijeno je oko 80 ljudi.

Američki državni sekretar Marko Rubio iznio je niz zahtjeva preostalim zvaničnicima Venecuele.

"Prvi koraci su osiguravanje onoga što je u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država, a takođe je i korisno za narod Venecuele. Nema više trgovine drogom. Nema više prisustva Irana/Hezbolaha. Nema više korišćenja naftne industrije za bogaćenje svih naših protivnika", rekao je Rubio za "Si-Bi-Es njuz".

zemljotres potres

Srbija

Zemljotres pogodio Srbiju u večernjim satima

On je dodao da će SAD razmotriti svoje naredne akcije prema Karakasu u zavisnosti od toga da li su ovi uslovi ispunjeni.

Podijeli:

Tagovi:

Nikolas Maduro

Venecuela

Amerika

SAD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Srbija

Šešelj tvrdi: Miloševića su htjeli kao Madura, stavio sam benzin

2 h

0
Акција спасавања код Горажда

Gradovi i opštine

Četiri državljanke Srbije zalutale kod Goražda

2 h

0
Николу погодио залутали метак - остао непокретан

Srbija

Nikolu pogodio zalutali metak - ostao nepokretan

2 h

0
Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

Scena

Saša Matić se stidi jedne od najpopularnijih pjesama: To je strašno

3 h

0

Više iz rubrike

Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''

Svijet

Ko je Silija, Madurova supruga i zašto je zovu ''prva borkinja''

3 h

1
Стефан Ивановић

Svijet

O hrabrosti Srbina Stefana Ivanovića Švajcarci ne prestaju da pišu

3 h

1
Николаса Мадура спроводе у притвор

Svijet

Tramp prijeti ženi koja je zamijenila Madura: Završićeš gore

4 h

1
Напад на Москву

Svijet

Moskva žestoko napadnuta: PVO radila bez pauze

4 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

15

Poznat identitet mladića iz BiH povrijeđenog u požaru u Švajcarskoj

22

10

Pare i ostvarenje snova: Pet godina sreće je pred ovim ljudima

21

54

Građanima Bijeljine upućen apel: Dužni ste to da uradite

21

46

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

21

31

Poznato kada Madura izvode pred sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner