Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

Izvor:

Tanjug

05.01.2026

09:32

Komentari:

0
Пожар у Хитној помоћи, има мртвих
Foto: Tanjug/AP

Muškarac star 75 godina preminuo je u u hitnoj službi u bolnici Jeru, nadomak Tulona, a 32 osobe su evakuisane zbog požara koji je izbio u toj zdravstvenoj ustanovi.

Požar je izbio oko 4.00 časa jutros, a 32 osobe su evakuisane, uključujući 19 pacijenata, koji su premješteni u bolničko porodilište, saopštili su vatrogasci, navodeći da je požar lokalizovalo obezbijeđenje i medicinsko osoblje, prenio je "Figaro".

муп републике српске полиција српске полиција рс

Hronika

Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

Povrede lakšeg stepena pretrpelo je šestoro zaposlenih, dok su četiri radnika i jedan pacijent prebačeni u drugu bolnicu.

Prema izvoru, uzrok požara je "vjerovatno curenje kiseonika".

Hitna služba bolnice je zatvorena, a u intervenciji je učestvovalo oko 60 vatrogasaca.

Komentari (0)
