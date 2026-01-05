Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

Izvor:
Tanjug
05.01.2026
09:32
Komentari:0
Muškarac star 75 godina preminuo je u u hitnoj službi u bolnici Jeru, nadomak Tulona, a 32 osobe su evakuisane zbog požara koji je izbio u toj zdravstvenoj ustanovi.
Požar je izbio oko 4.00 časa jutros, a 32 osobe su evakuisane, uključujući 19 pacijenata, koji su premješteni u bolničko porodilište, saopštili su vatrogasci, navodeći da je požar lokalizovalo obezbijeđenje i medicinsko osoblje, prenio je "Figaro".
Povrede lakšeg stepena pretrpelo je šestoro zaposlenih, dok su četiri radnika i jedan pacijent prebačeni u drugu bolnicu.
Prema izvoru, uzrok požara je "vjerovatno curenje kiseonika".
Hitna služba bolnice je zatvorena, a u intervenciji je učestvovalo oko 60 vatrogasaca.
