Graorac: Srpska - nemjerljiva vrijednost

Republika Srpska stvorena je prije 34 godine kao izraz želje srpskog naroda da sačuva svoje ognjište i predstavlja nemjerljivu vrijednost jer su za njenu odbranu živote dali mnogi očevi, sinovi i braća, izjavila je Srni predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

"Ništa na ovom svijetu ne može se se uporediti sa našom otadžbinom - Republikom Srpskom", rekla je Graorčeva i istakla da se Dan Republike - 9. januar slavi kao praznik svih u Srpskoj, ali i kao i simbol srpskog ognjišta i postojanja.

Prema njenim riječima, svake godine rođendan Republike Srpske obilježava se uz osjećaje ponosa i sreće.

"Svi danas sa dubokim patriotskim osjećanjem živimo za Republiku Srpsku, sa njom i uz nju, shvatajući da se za njen opstanak moramo boriti svim silama i zakonima, što i činimo. Republika Srpska nama je garant opstanka na ovim prostorima", poručila je Graorčeva.

Govoreći o najavljenom otkrivanju centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Banjaluci u okviru obilježavanja Dana Republike, Graorčeva je istakla da je taj spomenik svjedok žrtve više od 24.000 poginulih srpskih boraca koji su živote dali za odbranu Republike Srpske.

"Centralno spomen-obilježje biće na ponos svih nas koji gledajući prema njemu podižemo pogled i prema nebu, ka našim najmilijim, kao pogled zahvalnosti, ljubavi prema otadžbini, ali i prema našim ubijenim, stradalim i onim za čijim posmrtnim ostacima i danas tragamo, a čije se duše nalaze sa svima ostalima koje dostojno sahranismo", kaže Graorčeva.

Ona je rekla da će spomenik biti mjesto koje će pohoditi generacije Srba, koji moraju biti jedinstveni, vjerom prosvijetljeni i po cijenu svega zakleti - da Republiku Srpsku čuvaju zauvijek.

"Spomenik će biti poveznica nas sa palim borcima, mjesto gdje ćemo se moliti za njihove duše i sjećati se svih njih. Biće to ujedno mjesto ponosa, prkosa, ljubavi i snažne vjere da nikad ne dozvolimo da njihova žrtva bude uzaludna jer su oni svojim životima platili našu slobodu. To mora biti urezano u svijest svakog onoga koji dođe", istakla je Graorčeva.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.