Logo
Large banner

Graorac: Srpska - nemjerljiva vrijednost

Izvor:

SRNA

05.01.2026

09:20

Komentari:

0
Граорац: Српска - немјерљива вриједност
Foto: ATV

Republika Srpska stvorena je prije 34 godine kao izraz želje srpskog naroda da sačuva svoje ognjište i predstavlja nemjerljivu vrijednost jer su za njenu odbranu živote dali mnogi očevi, sinovi i braća, izjavila je Srni predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

"Ništa na ovom svijetu ne može se se uporediti sa našom otadžbinom - Republikom Srpskom", rekla je Graorčeva i istakla da se Dan Republike - 9. januar slavi kao praznik svih u Srpskoj, ali i kao i simbol srpskog ognjišta i postojanja.

Prema njenim riječima, svake godine rođendan Republike Srpske obilježava se uz osjećaje ponosa i sreće.

"Svi danas sa dubokim patriotskim osjećanjem živimo za Republiku Srpsku, sa njom i uz nju, shvatajući da se za njen opstanak moramo boriti svim silama i zakonima, što i činimo. Republika Srpska nama je garant opstanka na ovim prostorima", poručila je Graorčeva.

Govoreći o najavljenom otkrivanju centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Banjaluci u okviru obilježavanja Dana Republike, Graorčeva je istakla da je taj spomenik svjedok žrtve više od 24.000 poginulih srpskih boraca koji su živote dali za odbranu Republike Srpske.

Наташа Беквалац

Scena

Natašu Bekvalac bivši muž Dača zamolio da ga ne spominje

"Centralno spomen-obilježje biće na ponos svih nas koji gledajući prema njemu podižemo pogled i prema nebu, ka našim najmilijim, kao pogled zahvalnosti, ljubavi prema otadžbini, ali i prema našim ubijenim, stradalim i onim za čijim posmrtnim ostacima i danas tragamo, a čije se duše nalaze sa svima ostalima koje dostojno sahranismo", kaže Graorčeva.

Ona je rekla da će spomenik biti mjesto koje će pohoditi generacije Srba, koji moraju biti jedinstveni, vjerom prosvijetljeni i po cijenu svega zakleti - da Republiku Srpsku čuvaju zauvijek.

"Spomenik će biti poveznica nas sa palim borcima, mjesto gdje ćemo se moliti za njihove duše i sjećati se svih njih. Biće to ujedno mjesto ponosa, prkosa, ljubavi i snažne vjere da nikad ne dozvolimo da njihova žrtva bude uzaludna jer su oni svojim životima platili našu slobodu. To mora biti urezano u svijest svakog onoga koji dođe", istakla je Graorčeva.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

Podijeli:

Tag:

Isidora Graorac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наташу Беквалац бивши муж Дача замолио да га не спомиње

Scena

Natašu Bekvalac bivši muž Dača zamolio da ga ne spominje

35 min

0
Имате старе новчанице? Ево гдје и до када их можете замијенити

Društvo

Imate stare novčanice? Evo gdje i do kada ih možete zamijeniti

41 min

0
Стефан Ивановић

Srbija

Potresni oproštaji od Stefana koji je u Švajcarskoj stradao kao heroj

54 min

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google testira mnogo brži AI model za slike

1 h

0

Više iz rubrike

Ален Шеранић, Требиње болница

Republika Srpska

Šeranić za ATV: Nova bolnica u Trebinju - iskorak u unaprijeđenju zdravstvenog sistema

1 h

1
Данас парастос Србима убијеним на Божић у Кравици

Republika Srpska

Danas parastos Srbima ubijenim na Božić u Kravici

2 h

0
Отварање нове болнице у Требињу "Свети архиђакон Стефан-9.јануар"

Republika Srpska

Otvaranje nove bolnice u Trebinju "Sveti arhiđakon Stefan-9.januar"

2 h

1
Додик: Изградња нове болнице у Требињу - још једна важна побједа Српске

Republika Srpska

Dodik: Izgradnja nove bolnice u Trebinju - još jedna važna pobjeda Srpske

16 h

7
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

49

Požalio se da mu nije dobro, pa se srušio i umro

09

45

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

09

38

Stiže zaslužena nagrada: Ova 3 znaka konačno pune novčanike do vrha

09

32

Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

09

32

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner