Imate stare novčanice? Evo gdje i do kada ih možete zamijeniti

Od danas samo Centralna banka BiH vrši zamjenu novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM iz perioda od 1998. do 2009. godine, koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja.

Zamjena će se vršiti u Centralnoj banci u Sarajevu i Banjaluci, do kraja 2035. godine, uz uslov da su novčanice cijele, bez znakova oštećenja ili obojenja.

Za iznose u vrijednosti manjoj od 5.000 KM podnosilac zahtjeva dužan je da dokaže svoj identitet, a za veće potrebno je i popunjavanje "zahtjeva za zamjenu vanopticajnih KM novčanica", koji će biti dostupan na internet stranici Centralne banke ili na lokaciji na kojoj će se obavljati zamjena.

Srbija Potresni oproštaji od Stefana koji je u Švajcarskoj stradao kao heroj

Za iznose od 20.000 KM ili više, uz obrazac obavezna je i najava dolaska najmanje 48 časova ranije, imejlom zamjena.novcanica.km.sa@cbbh.ba i zamjena.novcanica.km.bl@cbbh.ba.

Riječ je o novčanicama koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja još 31. decembra 2024. godine, a do kraja prošle godine su se mogle zamijeniti u komercijalnim bankama u BiH.