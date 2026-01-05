Danas sa padavinama i još hladnije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno vrijeme s padavinama i još hladnije.

Padaće susnježica i snijeg, ponegdje će biti i jačih snježnih padavina uz povećanje snježnog pokrivača, dok će na jugoistoku kiša preći u sunježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se od pet do 15 centimetara novog snijega, a u višim predjelima na jugoistoku između 20 i 30 centimetara snijega.

Na sjeveru i u Krajini se očekuje i ledeni dan. Najmanje snijega biće u Podrinju.

U Hercegovini vjetrovito i oblačno s obilnijom kišom.

Vjetar slab do umjeren, tokom prvog dijela dana na sjeveru i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren, na udare tokom jutra i jak južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva na sjeveru i u Krajini do pet na jugoistoku, u Hercegovini do 13 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zakona saopšteno je da je jutros u Srpskoj i FBiH oblačno, uz kišu, susnježicu i snijeg.