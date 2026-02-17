Nagla promjena vremena pravi haos u organizmu: Ova grupa ljudi je danas najugroženija

Poslije naglih vremenskih promjena prethodna dva dana, kada su se temperature kretale neujednačeno, a padavine mijenjale intenzitet, organizam ulazi u utorak 17. februara dodatnim pritiskom.

Dnevna maksimalna temperatura oko 5 stepeni, ali uz mješavinu kiše i snijega, vjetar sa udarima do 32 km/h i visoku vjerovatnoću padavina od čak 89 odsto - jasno je da tijelo neće imati lak zadatak.

Uvedeno je i žuto upozorenje za snijeg i led, što dodatno govori o nepovoljnim biometeorološkim uslovima.

A kada se vrijeme lomi - najprije reaguje organizam.

Kako nagle promjene vremena utiču na tijelo

Prethodna dva dana donijela su temperaturne oscilacije, promjene vazdušnog pritiska i povećanu vlažnost. Takvi uslovi remete unutrašnju ravnotežu organizma.

Najčešće tegobe koje se mogu javiti:

-glavobolja

-malaksalost

-pad koncentracije

-razdražljivost

-bolovi u mišićima i zglobovima

-promjena krvnog pritiska

Hladan i vlažan vazduh dodatno opterećuje disajne puteve.

Organizam voli stabilnost. Kada je nema - troši više energije da se prilagodi.

Ko će najviše osjetiti uticaj 17. februara

Najosjetljiviji su:

-hronični bolesnici

-osobe sa problemima sa srcem i krvnim sudovima

-reumatičari

-meteoropate

-osobe sa respiratornim tegobama

Zbog kombinacije vlage i vjetra, bolovi u zglobovima i starim povredama mogu biti izraženiji.

Vjetar dodatno pojačava osjećaj hladnoće - iako je temperatura iznad nule, subjektivni osjećaj može biti znatno niži.

Psihofizički efekat - umor bez razloga

Oblačnost od 100 odsto tokom dana i nizak indeks osvjetljenosti utiču i na raspoloženje.

Manjak svjetlosti može dovesti do:

-pada energije

-pospanosti

-lošijeg raspoloženja

-osjećaja težine

Nagli prelaz sa padavina na noćno razvedravanje uz minimalnu temperaturu oko 0 stepeni dodatno stvara opterećenje za organizam.

Takve promjene često utiču na san - buđenje tokom noći i osjećaj nenaspavanosti ujutru.

Poseban oprez u saobraćaju

Zbog mješavine kiše i snijega i mogućnosti stvaranja poledice, savjetuje se dodatni oprez.

Nagla promjena vremena utiče i na koncentraciju.

Smanjena pažnja i usporene reakcije česte su tokom biometeorološki nepovoljnih dana.

Savjeti ljekara za 17. februar

Da biste lakše prebrodili utorak:

-Obucite se slojevito

-Povećajte unos tečnosti

-Izbjegavajte nagle fizičke napore

-Šetajte umjereno - čak i kratka šetnja pomaže cirkulaciji

Obratite pažnju na redovnu terapiju ako je koristite

Topli napici, lagana ishrana i dovoljno odmora mogu ublažiti simptome.

Šta donosi noć

Tokom noći očekuje se razvedravanje, ali temperatura pada do oko 0 stepeni, uz subjektivni osjećaj od -4 stepena.

To znači povećan rizik od poledice u jutarnjim satima narednog dana.

Organizam će i dalje biti u fazi prilagođavanja.

Tijelo traži strpljenje

Utorak 17. februar donosi kombinaciju vlage, hladnoće i vjetra - klasičan okidač za meteoropatske reakcije.

Nakon naglih promjena vremena prethodnih dana, organizmu je potrebno više odmora i pažnje.

Kako kaže narod - “Zima ne ujeda, ali opominje.”

Slušajte signale svog tijela, usporite tempo i dajte sebi prostora da se prilagodite.