Nagla promjena vremena pravi haos u organizmu: Ova grupa ljudi je danas najugroženija

Poslije naglih vremenskih promjena prethodna dva dana, kada su se temperature kretale neujednačeno, a padavine mijenjale intenzitet, organizam ulazi u utorak 17. februara dodatnim pritiskom.
Dnevna maksimalna temperatura oko 5 stepeni, ali uz mješavinu kiše i snijega, vjetar sa udarima do 32 km/h i visoku vjerovatnoću padavina od čak 89 odsto - jasno je da tijelo neće imati lak zadatak.
Uvedeno je i žuto upozorenje za snijeg i led, što dodatno govori o nepovoljnim biometeorološkim uslovima.
A kada se vrijeme lomi - najprije reaguje organizam.
Prethodna dva dana donijela su temperaturne oscilacije, promjene vazdušnog pritiska i povećanu vlažnost. Takvi uslovi remete unutrašnju ravnotežu organizma.
Najčešće tegobe koje se mogu javiti:
-glavobolja
-malaksalost
-pad koncentracije
-razdražljivost
-bolovi u mišićima i zglobovima
-promjena krvnog pritiska
Hladan i vlažan vazduh dodatno opterećuje disajne puteve.
Organizam voli stabilnost. Kada je nema - troši više energije da se prilagodi.
Najosjetljiviji su:
-hronični bolesnici
-osobe sa problemima sa srcem i krvnim sudovima
-reumatičari
-meteoropate
-osobe sa respiratornim tegobama
Zbog kombinacije vlage i vjetra, bolovi u zglobovima i starim povredama mogu biti izraženiji.
Vjetar dodatno pojačava osjećaj hladnoće - iako je temperatura iznad nule, subjektivni osjećaj može biti znatno niži.
Oblačnost od 100 odsto tokom dana i nizak indeks osvjetljenosti utiču i na raspoloženje.
Manjak svjetlosti može dovesti do:
-pada energije
-pospanosti
-lošijeg raspoloženja
-osjećaja težine
Nagli prelaz sa padavina na noćno razvedravanje uz minimalnu temperaturu oko 0 stepeni dodatno stvara opterećenje za organizam.
Takve promjene često utiču na san - buđenje tokom noći i osjećaj nenaspavanosti ujutru.
Zbog mješavine kiše i snijega i mogućnosti stvaranja poledice, savjetuje se dodatni oprez.
Nagla promjena vremena utiče i na koncentraciju.
Smanjena pažnja i usporene reakcije česte su tokom biometeorološki nepovoljnih dana.
Da biste lakše prebrodili utorak:
-Obucite se slojevito
-Povećajte unos tečnosti
-Izbjegavajte nagle fizičke napore
-Šetajte umjereno - čak i kratka šetnja pomaže cirkulaciji
Obratite pažnju na redovnu terapiju ako je koristite
Topli napici, lagana ishrana i dovoljno odmora mogu ublažiti simptome.
Tokom noći očekuje se razvedravanje, ali temperatura pada do oko 0 stepeni, uz subjektivni osjećaj od -4 stepena.
To znači povećan rizik od poledice u jutarnjim satima narednog dana.
Organizam će i dalje biti u fazi prilagođavanja.
Utorak 17. februar donosi kombinaciju vlage, hladnoće i vjetra - klasičan okidač za meteoropatske reakcije.
Nakon naglih promjena vremena prethodnih dana, organizmu je potrebno više odmora i pažnje.
Kako kaže narod - “Zima ne ujeda, ali opominje.”
Slušajte signale svog tijela, usporite tempo i dajte sebi prostora da se prilagodite.
