Logo
Large banner

Počinje kineska Nova godina

17.02.2026

07:21

Komentari:

0
Почиње кинеска Нова година

Danas počinje kineska Nova godina, ili Praznik proljeća i trajaće do 5. februara 2027. godine.

Ona se danas ne slavi samo u Kini već se proslavlja u mnogim gradovima širom svijeta, u vidu tradicionalnih i modernih kulturno-umjetničkih manifestacija.

-спц-вјера-црква-крст-

Društvo

Danas slavimo zaštitnika pisaca i svih onih koji žive od pisane riječi: Ispoštujte ove običaje

U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci biće organizovan svečani doček kineske Nove godine u organizaciji Konfucijevog instituta.

Biće dodijeljene nagrade pobjednicima literarnog konkursa za srednjoškolce na temu "Crveni vatreni konj – simbol hrabrosti, energije i slobode".

Podijeli:

Tag :

Kineska Nova godina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Svijet

Tramp traži od Ukrajine da brzo postigne dogovor sa Rusijom

4 h

0
Хороскоп за 17. фебруар: Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Horoskop za 17. februar: Šta nam zvijezde donose danas?

4 h

0
Данас славимо заштитника писаца и свих оних који живе од писане ријечи: Испоштујте ове обичаје

Društvo

Danas slavimo zaštitnika pisaca i svih onih koji žive od pisane riječi: Ispoštujte ove običaje

4 h

0
Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

BiH

Olovo u krvi: Hoće li FBiH proglasiti vanredno stanje u Varešu?

4 h

0

Više iz rubrike

Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Svijet

Tramp traži od Ukrajine da brzo postigne dogovor sa Rusijom

4 h

0
Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

Svijet

Maserka umrla na poslu: Cijeli dan radila bez pauze, kod kuće je čekalo dvoje djece

4 h

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Kamiondžija iz Doboja poginuo u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner