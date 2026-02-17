Danas počinje kineska Nova godina, ili Praznik proljeća i trajaće do 5. februara 2027. godine.

Ona se danas ne slavi samo u Kini već se proslavlja u mnogim gradovima širom svijeta, u vidu tradicionalnih i modernih kulturno-umjetničkih manifestacija.

U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci biće organizovan svečani doček kineske Nove godine u organizaciji Konfucijevog instituta.

Biće dodijeljene nagrade pobjednicima literarnog konkursa za srednjoškolce na temu "Crveni vatreni konj – simbol hrabrosti, energije i slobode".