17.02.2026
07:21
Komentari:0
Danas počinje kineska Nova godina, ili Praznik proljeća i trajaće do 5. februara 2027. godine.
Ona se danas ne slavi samo u Kini već se proslavlja u mnogim gradovima širom svijeta, u vidu tradicionalnih i modernih kulturno-umjetničkih manifestacija.
Društvo
Danas slavimo zaštitnika pisaca i svih onih koji žive od pisane riječi: Ispoštujte ove običaje
U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci biće organizovan svečani doček kineske Nove godine u organizaciji Konfucijevog instituta.
Biće dodijeljene nagrade pobjednicima literarnog konkursa za srednjoškolce na temu "Crveni vatreni konj – simbol hrabrosti, energije i slobode".
Svijet
4 h0
Zanimljivosti
4 h0
Društvo
4 h0
BiH
4 h0
Najnovije
Najčitanije
11
30
11
25
11
18
11
17
11
13
Trenutno na programu