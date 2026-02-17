Tramp traži od Ukrajine da brzo postigne dogovor sa Rusijom

Izvor:

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su Sjedinjene Države organizovale u Ženevi.
"Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto", rekao je Tramp novinarima u avionu na putu za Vašington.
Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dvije prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donijele napredak, ocjenjuje Gardijan.
Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji.
Američku delegaciju u Ženevi predvodiće Trampov izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner, dok će ruski tim predvoditi bivši ministar kulture Vladimir Medinski.
