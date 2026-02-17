Logo
Tramp traži od Ukrajine da brzo postigne dogovor sa Rusijom

Tanjug

17.02.2026

07:13

Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su Sjedinjene Države organizovale u Ženevi.

"Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto", rekao je Tramp novinarima u avionu na putu za Vašington.

Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dvije prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donijele napredak, ocjenjuje Gardijan.

Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji.

Američku delegaciju u Ženevi predvodiće Trampov izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner, dok će ruski tim predvoditi bivši ministar kulture Vladimir Medinski.

