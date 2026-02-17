Logo
Nebo se otvorilo: Pljuštaće kiša novca za 3 znaka

17.02.2026

08:22

Паре
Foto: Unsplash

Padaće kiša novca sve do kraja ove nedjelje za tri astrološka znaka. Energija Sunca u Ribama stabilizuje finansije i pomaže u njihovom rastu. Vrijeme je da ove nedjelje iskoriste ukazane prilike.

Sa Suncem u ovom vodenom znaku naglašava se unutrašnji osećaj sigurnosti i sposobnost da ideje pretočite u konkretne rezultate.

Posebno snažan astrološki trenutak stiže 20. februara, kada se Saturn i Neptun susreću u Ovnu, aspekt koji podstiče hrabre odluke i pretvaranje dugogodišnjih planova u realnost, naročito na polju novca. Kiša novca može da pljusne ovog dana.

Blizanci

Za Blizance se otvara mogućnost lakšeg dolaska do novca. Već 17. februara povoljan aspekt Merkura i Jupitera može doneti dodatnu zaradu, bonus ili neku vrstu finansijske podrške.

Najvažnije je da ne pomislite da uspjeh mora da znači iscrpljivanje. Održavanje ravnoteže između posla i odmora sada je ključno.

Полиција Црна Гора

Region

Odjeknula eksplozija u Podgorici

Krajem nedjelje, novi harmonični uticaji dodatno stabilizuju finansije i nagoveštavaju rast koji može potrajati mesecima.

Vodolija

Ulazak Sunca u Ribe 18. februara stavlja akcenat na vašu zaradu i lične vrijednosti. Ovo je povoljan trenutak za pregovore, nove projekte i povećanje prihoda.

Energija vas podstiče da se izborite za bolje uslove i da ne pristajete na manje nego što zaslužujete. Moguće su ponude koje otvaraju vrata dugoročnoj stabilnosti, ali je važno da jasno pokažete koliko vrijedite.

Ribe

Za Ribe počinje lična sezona, a sa njom i snažan osjećaj unutrašnje sigurnosti. Lekcije iz prošlosti sada dolaze na naplatu. Shvatate da duhovnost i materijalna stabilnost mogu ići zajedno. Kon‌junkcija Saturna i Neptuna 20. februara donosi preokret u načinu na koji gledate na novac, manje straha, više samopouzdanja.

Kombinacija praktičnog pristupa i vere u sebe pomaže vam da izgradite čvrstu finansijsku osnovu.

Iskoristite prilike

Za ova tri znaka druga polovina februara može označiti početak perioda rasta i prosperiteta ali uz jasnu namjeru i spremnost da se prepoznaju i iskoriste prilike, piše YourTango.

