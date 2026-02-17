Tone uglja zatrpale Dragana, Nenad uspio da mu spasi život

Duboko u metanskoj jami rudnika Lubnica, pod svjetlom lampe koja treperi na šljemu, Nenad Đorđević (32) iz Zaječara učinio je ono što se ne uči - da reaguje čovječno i srcem. Kada su se na njegovog kolegu Dragana Nikolova obrušile tone uglja, bez oklijevanja je krenuo da ga izbavi, iako je znao da metan ne oprašta ni varnicu i da se život mjeri sekundama.

"Dok smo radili na obradi otkopa, sa boka se na mog kolegu Dragana, jamskog kopača, srušila izvesna količina uglja. Nisam imao kad da razmišljam. Samo sam se probio do njega i počeo da ga vadim", priča Nenad.

Mladi miner ni sekunda nije gubio vrijeme. Bez ikakve dodatne opreme, samo sa srcem većim od straha, probio se do kolege i u mraku jamskih hodnika, gdje svaki dan može da bude posljednji, započeo trku sa vremenom.

"Sklonio sam mu ugalj s lica... inače mu ne bi bilo spasa"

"Morao sam da sklonim ugalj sa njegovog lica da bi došao do vazduha, inače mu ne bi bilo spasa. Napipao sam mu lijevu ruku i počeo da je oslobađam, a zatim i lice. Udahnuo je duboko, a ja sam ga uhvatio ispod mišica, podizao ga lagano. Malo je potrajalo, ali smo izašli bezbedno iz jame. Opasnost, posle tog obrušavanja nije stala, iz čela otkopa je prijetilo novo obrušavanje. Bio sam uplašen, naravno, ali je adrenalin radio svoje i savjest mi je govorila da moram da pomognem kolegi kome je život visio o koncu", kaže Nenad.

Ovaj mladi čovjek, suprug Ive i otac malene Ene, veli da je bio i ranije u kritičnim situacijama, ali nijedna nije nalikovala ovoj.

Zaduži opremu i prekrsti se

Po dolasku na posao Nenad oblači svoju opremu, zadužuje lampu i spasioca, koji mu omogućava da diše 30-40 minuta u situacijama bez kiseonika, a zatim uzima aparat za mjerenje gasova. Posle raporta gde čuje koja su mu zaduženja, odlazi u jamu. Svaki od rudara se pri ulasku prekrsti i pozdravi kolege rudarskim pozdravom: "Srećno"

"Kolega Dragan je i prije nesreće bio moj dobar prijatelj. Ništa se u našem odnosu nije promijenilo ni sada, osim što je prijateljstvo jače, dublje", kaže mladi miner.

Zbog iskazane hrabrosti, na Vidovdan mu je, zbog ovog herojskog djela, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Zlatnu medalju za hrabrost "Miloš Obilić". A, on je odličje posvetio drugovima iz jame.

Četvrta generacija rudara

Nenad Đorđević je četvrta generacija rudara u porodici. Rudarili su i njegov otac Miroljub, deda Radoslav i pradeda Veljko, i u rudnicima Lubnica, Vrška čuka, Bogovina i nekadašnjem Podvisu, rukovodili proizvodnjom i bili uzor rudarima. Zato je i on, veli, ovdje zbog časti, drugarstva i ljudskosti koja se u tami jame vidi jače nego na svjetlu. U Rudniku Lubnica radi već 12 godina, posljednjih sedam kao palilac mina.

Varnica u metanskim jamama

Miner je zadužen za pripremu, postavljanje i aktiviranje eksploziva kako bi jamskim kopačima omogućio dalje napredovanje kroz ugljane slojeve u jami. U metanskim jamama, kakav je rudnik Lubnica, ovaj je posao daleko rizičniji, jer svaka varnica ili neadekvatna priprema mogu izazvati najgori rudnički scenario: eksploziju metana.

Solidarnost u rudniku mora da bude na visokom nivou. To uče od prvog dana kada dođu na posao jer rade u uslovima gdje nema hitne pomoći, nema vatrogasne jedinice, nikog nema, sami su dolje u mraku, 200 metara ispod zemlje. I sama pomisao na to izaziva nekom nelagodnost u stomaku.

Rudarima ovo mjesto u kojem ne vide nebo iznad glava, ne vide sunce, budi svijest da moraju da sarađuju. Tu su više porodica nego tim jer samo tako mogu svi, na kraju radnog dana, da izađu iz jame živi i zdravi, prenosi Kurir.