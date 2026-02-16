Logo
Large banner

Sulude scene na autoputu: Vozili u kontrasmjeru iz sumanutog razloga

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

15:20

Komentari:

0
Аутопут Милош Велики возе у контрасмеру видео
Foto: Printscreen/192_rs

Pravi metež nastao je danas u popodnevnim časovima na auto-putu Miloš Veliki gdje se trenutno automobili vraćaju u kontra-smjeru, a sve zbog, kako se navodi na društvenim mrežama, saobraćajke koja se dogodila u tunelu Brančić.

"Oprez i upozorenje na auto-putu Miloš Veliki. Nakon što je zatvoren tunel Brančić zbog saobraćajne nezgode u smjeru ka Čačku. Nesavjesni vozači vraćaju se autoputem u kontra smjeru ka sljedećem izlazu", piše IG stranica "192_rs".

Kako se saznaje iz njihove prethodne objave, na auto-putu Miloš Veliki u smjeru ka Čačku, u tunelu Brančić dogodila se nezgoda, a kada je kamion udario u, kako se dalje saznaje iz komentara ljudi koji su ovuda prošli, nepropisno označeno vozilo koje je bilo u kvaru i koje se tu zaustavilo.

"Na ovom mjestu stvaraju se veliki zastoji. Stanje učesnika nije poznato. Prema prvim informacijama sudarili su se kamion i automobil", piše pomenuta stranica.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

autoput

kontrasmjer

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Ispovijest Epstinove žrtve: "Uvijek sam imala osjećaj da me posmatra"

1 h

0
Сенад Мујагић директор ГРАС поднио оставку

Gradovi i opštine

Šteta: Direktor GRAS-a podnio ostavku

1 h

0
Захарова: Кијевски режим је постао међународна терористичка ћелија

Svijet

Zaharova: Kijevski režim je postao međunarodna teroristička ćelija

2 h

0
Откривен злокобни знак да се Голфска струја приближава колапсу: Ово може да изазове општи хаос широм свијета!

Nauka i tehnologija

Otkriven zlokobni znak da se Golfska struja približava kolapsu: Ovo može da izazove opšti haos širom svijeta!

2 h

0

Više iz rubrike

Александар Вучић

Srbija

Vučić: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu

3 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Ljubica i Đorđe kupili kuću za 2.000 evra

5 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Srbija

Raste vodostaj rijeka: Na snazi vanredna odbrana od poplava

5 h

0
Нестала Анђела Илић

Srbija

Pronađena djevojčica (14) koja je nestala u nedjelju: Vraćena majci

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner