Pucnjava na hokejaškoj utakmici mladih: Ima mrtvih

Najmanje dvije osobe su ubijene, a tri su teško ranjene u pucnjavi koja je u poned‌jeljak prekinula omladinsku hokejašku utakmicu u gradu Povataket u američkoj saveznoj državi Rod Ajlend, saopštila je policija.

Prema informacijama nadležnih, osumnjičeni napadač je nakon što je otvorio vatru izvršio samoubistvo. Dva policijska zvaničnika upoznata sa istragom navela su da se sumnja kako je napadač ciljao članove svoje porodice. Istraga je u toku.

Šefica policije u Povataketu Tina Gonsalves identifikovala je osumnjičenog kao Roberta K. Dorgana, koji je, kako je navela, koristio ime Roberta Esposito.

Haos tokom utakmice

Prema navodima policije, pucnjava je izbila oko 14.30 časova po lokalnom vremenu u dvorani „Linč arena“, i to tokom prve trećine utakmice srednjoškolskih timova.

Snimci servisa za prenos omladinskih sportskih događaja pokazuju trenutak kada se iza jedne od klupa za igrače začula rafalna paljba. Na snimku se vidi kako igrači oba tima liježu na led tražeći zaklon, dok se čuje najmanje desetak hitaca. Igrači i treneri potom su potrčali ka izlazima iz prostora za klupe.

Prema izvještajima lokalnih medija, dio srednjoškolaca skočio je na led i krenuo ka vratima koja vode u svlačionice, pokušavajući da se skloni na sigurno.

Hrabri građanin

Američki senator iz Rod Ajlenda Džek Rid naveo je na društvenim mrežama da je jedan prisutni građanin pokušao da razoruža napadača na tribinama.

„Vjerovatno je upravo ta hrabra intervencija dovela do brzog okončanja ove tragične situacije“, izjavila je Gonsalves na večernjoj konferenciji za medije.

Troje ranjenih u kritičnom stanju

Tri osobe sa prostrelnim ranama prevezene su u bolnicu Rod Ajlend, gd‌je se nalaze u kritičnom stanju, saopštio je bolnički sistem. Riječ je o istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su liječene žrtve pucnjave na Univerzitetu Braun u decembru prošle godine.

Policija pokušava da utvrdi tačan slijed događaja koji su prethodili dolasku patrola u dvoranu.