Logo
Large banner

Decenijama je niko nije vidio, na 104. rođendan otkrivena jeziva istina

Izvor:

Dnevnik.hr

17.02.2026

07:42

Komentari:

0
Деценијама је нико није видио, на 104. рођендан откривена језива истина
Foto: lil artsy/Pexels

U Ruhmansfeldenu, u Bavarskoj, otkriven je šokantan slučaj sumnje na prevaru penzionog sistema, nakon što je u podrumu porodične kuće pronađeno mumificirano tijelo 104-godišnje žene.

Istraga je pokrenuta kada je gradonačelnik želio lično da joj čestita 103. rođendan, ali mu je kćerka starice u više navrata odbijala da dozvoli ulazak u kuću.

Policija je, po nalogu tužilaštva, pretresla kuću i u podrumu pronašla mumificirano tijelo žene rođene 1922. godine. Tijelo je, kako se sumnja, godinama bilo u dvospratnoj kući, dok je njena 82-godišnja kćerka nastavila da prima mjesečnu penziju od oko 1.500 evra na njeno ime. Prema navodima istrage, kćerka je često vraćala posjetioce i nikome nije dozvoljavala da vidi staricu.

Снијег

Zdravlje

Nagla promjena vremena pravi haos u organizmu: Ova grupa ljudi je danas najugroženija

Komšije tvrde da je nisu vidjele decenijama, a gradonačelnik je slučaj prijavio nakon što su mu tokom godina tri puta odbijene posjete, uključujući obilježavanje 95, 101. i 102. rođendana. Sumnja je porasla kada se pojavila informacija da je žena, navodno, preminula prije dvije godine u Češkoj, nakon čega su nadležni organi pokrenuli istragu.

Obdukcijom nije precizno utvrđen uzrok smrti, ali za sada nema tragova nasilja. Protiv kćerke je pokrenut postupak zbog sumnje na prevaru, a ona se, prema navodima medija, trenutno nalazi u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi, prenosi Dnevnik.hr.

Podijeli:

Tagovi :

starica

prevara

Bavarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија

Zdravlje

Nagla promjena vremena pravi haos u organizmu: Ova grupa ljudi je danas najugroženija

4 h

0
Вријеме

Društvo

Obilne padavine širom BiH, u ovim dijelovima se očekuju bujične poplave

4 h

0
Почиње кинеска Нова година

Svijet

Počinje kineska Nova godina

4 h

0
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Svijet

Tramp traži od Ukrajine da brzo postigne dogovor sa Rusijom

4 h

0

Više iz rubrike

Почиње кинеска Нова година

Svijet

Počinje kineska Nova godina

4 h

0
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Svijet

Tramp traži od Ukrajine da brzo postigne dogovor sa Rusijom

4 h

0
Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

Svijet

Maserka umrla na poslu: Cijeli dan radila bez pauze, kod kuće je čekalo dvoje djece

4 h

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Kamiondžija iz Doboja poginuo u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner