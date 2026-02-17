Decenijama je niko nije vidio, na 104. rođendan otkrivena jeziva istina

U Ruhmansfeldenu, u Bavarskoj, otkriven je šokantan slučaj sumnje na prevaru penzionog sistema, nakon što je u podrumu porodične kuće pronađeno mumificirano tijelo 104-godišnje žene.

Istraga je pokrenuta kada je gradonačelnik želio lično da joj čestita 103. rođendan, ali mu je kćerka starice u više navrata odbijala da dozvoli ulazak u kuću.

Policija je, po nalogu tužilaštva, pretresla kuću i u podrumu pronašla mumificirano tijelo žene rođene 1922. godine. Tijelo je, kako se sumnja, godinama bilo u dvospratnoj kući, dok je njena 82-godišnja kćerka nastavila da prima mjesečnu penziju od oko 1.500 evra na njeno ime. Prema navodima istrage, kćerka je često vraćala posjetioce i nikome nije dozvoljavala da vidi staricu.

Komšije tvrde da je nisu vidjele decenijama, a gradonačelnik je slučaj prijavio nakon što su mu tokom godina tri puta odbijene posjete, uključujući obilježavanje 95, 101. i 102. rođendana. Sumnja je porasla kada se pojavila informacija da je žena, navodno, preminula prije dvije godine u Češkoj, nakon čega su nadležni organi pokrenuli istragu.

Obdukcijom nije precizno utvrđen uzrok smrti, ali za sada nema tragova nasilja. Protiv kćerke je pokrenut postupak zbog sumnje na prevaru, a ona se, prema navodima medija, trenutno nalazi u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi, prenosi Dnevnik.hr.