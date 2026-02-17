Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Izvor:
Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dio ulice Ada bez struje ostaje od 09:00 do 13:00 časova.
Dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska i Bulevar vojvode Stepe Stepanovića kao i dio naselja Rekavice struje neće imati od 09:00 do 14:00 časova.
