Logo
Large banner

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Izvor:

ATV

17.02.2026

08:56

Komentari:

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio ulice Ada bez struje ostaje od 09:00 do 13:00 časova.

Снежана Ђуришић- 01092025

Scena

Pretučen sin Snežane Đurišić

Dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Banijska i Bulevar vojvode Stepe Stepanovića kao i dio naselja Rekavice struje neće imati od 09:00 do 14:00 časova.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

isključenja struje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потпуна обустава саобраћаја на магистралном путу Сарајево-Фоча

Društvo

Potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Foča

2 h

0
Пазите се у наредних 7 дана: Ретроградни ход планета свима доноси хаос

Zanimljivosti

Pazite se u narednih 7 dana: Retrogradni hod planeta svima donosi haos

2 h

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Pretučen sin Snežane Đurišić

2 h

0
Како скувати јаја без кључале воде?

Savjeti

Kako skuvati jaja bez ključale vode?

2 h

0

Više iz rubrike

Нинковић: Скандалозно је оно што ради Станивуковић

Banja Luka

Ninković: Skandalozno je ono što radi Stanivuković

21 h

0
Ова бањалучка насеља неће имати струје

Banja Luka

Ova banjalučka naselja neće imati struje

1 d

0
Пола највећег бањалучког насеља без воде

Banja Luka

Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

1 d

0
Бањалука: Аутом прешао преко тротоара, у приколици телад

Banja Luka

Samo u Banjaluci: Autom preko trotoara, u prikolici telad

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

11

12

Ometao saobraćaj pa naduvao 3,9 promila: U centru Banjaluke uhapšen pijani pješak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner