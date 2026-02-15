Samo u Banjaluci: Autom preko trotoara, u prikolici telad

Na Bulevaru Desanke Maksimović u Banjaluci zabilježena je nesvakidašnja, ali i zabrinjavajuća scena.

Vozač putničkog automobila, koji je vukao prikolicu sa dvoje teladi, prešao je preko trotoara i zelene površine kako bi se uključio na put.

Umjesto saobraćajnice, vozač se “poslužio” trotoarom i travnatom površinom, čime su potencijalno ugroženi pješaci i pričinjena šteta na javnoj površini.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da su se u prikolici nalazila telad.

“Ovo više ne liči na uređen gradski prostor, već na zapuštenu nedođiju u kojoj vlada samovolja i bezakonje. Uništene zelene površine, blatnjavi trotoari, vozila koja prelaze preko pješačkih staza sve to u centru grada koji se javno predstavlja kao 'ljepotica'. Ima li ovdje zakona? Ima li sistema? Ima li odgovornosti? Kada se u saobraćajnim gužvama vozači penju na trotoare i zelene površine, oni ne samo da krše Zakon o bezbjednosti saobraćaja, već svjesno uništavaju javnu imovinu i ugrožavaju pješake. Građani pozovu saobraćajnu policiju i dobiju odgovor da 'nema slobodnih patrola'. To znači da sistem nadzora faktički ne funkcioniše”, navodi čitalac portala "banjaluka.com".

Fotografije najbolje govore o stanju na Bulevaru Desanke Maksimović, gdje vozači svakodnevno krše saobraćajne propise.