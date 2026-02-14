Logo
Dio Banjaluke danas bez grijanja

Izvor:

ATV

14.02.2026

09:33

U Banjaluci i danas pojedine ulice ostaju bez struje, a u nekim naseljima nema grijanja.

Kako su saopštili iz Eko toplana Banjaluka, zbog kvara na sistemu daljinskog grijanja, danas nema grijanja u naselju Kočićev vijenac.

Седин Мешиновић

Hronika

U Banjaluci pronađeno tijelo šefa Sektora u UIO

"Sanacija je u toku, a uredan režim isporuke biće uspostavljen tokom popodnevnih časova. Grijanje je obustavljeno i potrošačima u dijelovima Krfske ulice i Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži. Korisnike molimo za strpljenje i zahvaljujemo na razumijevanju", navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

Struje, takođe, neće biti u dijelovima nekoliko ulica.

Zbog radova na distributivnoj mreži, u periodu od 9 do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Trla i Žarka Zgonjanina.

grijanje

Banjaluka

