Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

15.02.2026

20:20

Foto: Printskrin Vodovod ad Banjaluka

Radnici Vodovoda od jutros pokušavaju otkloniti kvar Ulici Đede Kecmanovića zbog kojeg pola naselja Starčevica nema vodu.

"Osim susnježice i niske temperature, situaciju otežava čitav splet cijevi Eko-toplana i drugih instalacija, jer onemogućavaju pristup našim cijevima. Pazimo da ih ne oštetimo, jer ne želimo naše sugrađane da ostavimo i bez grijanja", objavili su iz Vodovoda.

Превозници

Društvo

Ponovo idu blokade: EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Balkana

Dodali su da normalizaciju stanja očekuju tokom noći.

"Vjerujemo da imate razumijevanja, a mi vas molimo za još malo strpljenja", poručili su iz Vodovoda.

Voda

Starčevica

Banjaluka

