Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

Radnici Vodovoda od jutros pokušavaju otkloniti kvar Ulici Đede Kecmanovića zbog kojeg pola naselja Starčevica nema vodu.
"Osim susnježice i niske temperature, situaciju otežava čitav splet cijevi Eko-toplana i drugih instalacija, jer onemogućavaju pristup našim cijevima. Pazimo da ih ne oštetimo, jer ne želimo naše sugrađane da ostavimo i bez grijanja", objavili su iz Vodovoda.
Dodali su da normalizaciju stanja očekuju tokom noći.
"Vjerujemo da imate razumijevanja, a mi vas molimo za još malo strpljenja", poručili su iz Vodovoda.
