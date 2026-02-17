Logo
Žizel Peliko objavila memoare o slučaju masovnog silovanja

Izvor:

Tanjug

17.02.2026

07:42

Жизел Пелико објавила мемоаре о случају масовног силовања

Žizel Peliko (73), Francuskinja, koja je preživjela mnogobrojna silovanja dok je bila bez svijesti, objavila je memoare u kojima opisuje pretrpljenu traumu i razloge zbog kojih je odlučila da javno istupi.

Knjiga "Himna životu", objavljena u utorak, prati slučaj iz 2024. godine koji je Peliko učinio globalnim simbolom borbe protiv seksualnog nasilja i podstakao Francusku na reformu zakona o silovanju, prenio je Rojters.

Рођендан-торта

Svijet

Decenijama je niko nije vidio, na 104. rođendan otkrivena jeziva istina

Objašnjavajući zašto se odrekla prava na anonimnost, Peliko je navela da je željela da javnost vidi lica optuženih i da se zapita kako mogu da se prepoznaju silovatelji među komšijama i kolegama.

U memoarima je opisala trenutak kada joj je policija pokazala fotografije na kojima je bez svijesti u krevetu sa nepoznatim muškarcima i saopštila da su 53 muškarca dolazila u njen dom da je siluju.

Pored njenog bivšeg supruga Dominika Pelikoa, još 50 muškaraca osuđeno je za silovanje.

Peliko piše da planira da posjeti bivšeg supruga u zatvoru kako bi dobila odgovore na pitanja o zlostavljanju i razmjerama zločina.

Снијег

Zdravlje

Nagla promjena vremena pravi haos u organizmu: Ova grupa ljudi je danas najugroženija

Kako je rekla, snagu je dobijala iz hiljada pisama podrške žena iz cijelog svijeta i prisustva građana ispred sudnice dok je trajalo suđenje.

U knjizi takođe opisuje kako je ponovo pronašla ljubav sa muškarcem koga je upoznala preko prijatelja, navodeći da je "vjera u ljude postala njena snaga i osveta".

