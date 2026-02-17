Logo
Large banner

Деценијама је нико није видио, на 104. рођендан откривена језива истина

Извор:

Дневник.хр

17.02.2026

07:42

Коментари:

0
Деценијама је нико није видио, на 104. рођендан откривена језива истина
Фото: lil artsy/Pexels

У Рухмансфелдену, у Баварској, откривен је шокантан случај сумње на превару пензионог система, након што је у подруму породичне куће пронађено мумифицирано тијело 104-годишње жене.

Истрага је покренута када је градоначелник желио лично да јој честита 103. рођендан, али му је кћерка старице у више наврата одбијала да дозволи улазак у кућу.

Полиција је, по налогу тужилаштва, претресла кућу и у подруму пронашла мумифицирано тијело жене рођене 1922. године. Тијело је, како се сумња, годинама било у двоспратној кући, док је њена 82-годишња кћерка наставила да прима мјесечну пензију од око 1.500 евра на њено име. Према наводима истраге, кћерка је често враћала посјетиоце и никоме није дозвољавала да види старицу.

Снијег

Здравље

Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија

Комшије тврде да је нису видјеле деценијама, а градоначелник је случај пријавио након што су му током година три пута одбијене посјете, укључујући обиљежавање 95, 101. и 102. рођендана. Сумња је порасла када се појавила информација да је жена, наводно, преминула прије двије године у Чешкој, након чега су надлежни органи покренули истрагу.

Обдукцијом није прецизно утврђен узрок смрти, али за сада нема трагова насиља. Против кћерке је покренут поступак због сумње на превару, а она се, према наводима медија, тренутно налази у специјализованој здравственој установи, преноси Дневник.хр.

Подијели:

Тагови :

starica

превара

Bavarska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија

Здравље

Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија

4 ч

0
Вријеме

Друштво

Обилне падавине широм БиХ, у овим дијеловима се очекују бујичне поплаве

4 ч

0
Почиње кинеска Нова година

Свијет

Почиње кинеска Нова година

4 ч

0
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Свијет

Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

4 ч

0

Више из рубрике

Почиње кинеска Нова година

Свијет

Почиње кинеска Нова година

4 ч

0
Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

Свијет

Трамп тражи од Украјине да брзо постигне договор са Русијом

4 ч

0
Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

Свијет

Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

4 ч

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Свијет

Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

37

Ако вам коса зими изгледа беживотно, вјероватно правите ове грешке

11

30

Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

11

25

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

11

18

Стевандић: Пресуда Кристијану Шмиту

11

17

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner