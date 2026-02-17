Деценијама је нико није видио, на 104. рођендан откривена језива истина

Извор:
У Рухмансфелдену, у Баварској, откривен је шокантан случај сумње на превару пензионог система, након што је у подруму породичне куће пронађено мумифицирано тијело 104-годишње жене.
Истрага је покренута када је градоначелник желио лично да јој честита 103. рођендан, али му је кћерка старице у више наврата одбијала да дозволи улазак у кућу.
Полиција је, по налогу тужилаштва, претресла кућу и у подруму пронашла мумифицирано тијело жене рођене 1922. године. Тијело је, како се сумња, годинама било у двоспратној кући, док је њена 82-годишња кћерка наставила да прима мјесечну пензију од око 1.500 евра на њено име. Према наводима истраге, кћерка је често враћала посјетиоце и никоме није дозвољавала да види старицу.
Здравље
Нагла промјена времена прави хаос у организму: Ова група људи је данас најугроженија
Комшије тврде да је нису видјеле деценијама, а градоначелник је случај пријавио након што су му током година три пута одбијене посјете, укључујући обиљежавање 95, 101. и 102. рођендана. Сумња је порасла када се појавила информација да је жена, наводно, преминула прије двије године у Чешкој, након чега су надлежни органи покренули истрагу.
Обдукцијом није прецизно утврђен узрок смрти, али за сада нема трагова насиља. Против кћерке је покренут поступак због сумње на превару, а она се, према наводима медија, тренутно налази у специјализованој здравственој установи, преноси Дневник.хр.
