Prizor koji je rasplakao mnoge: Prijateljstvo vuka i janjeta

16.02.2026

21:35

Призор који је расплакао многе: Пријатељство вука и јањета
Foto: Printscreen/@trtbalkanbhsc

U vremenu kada nas svakodnevno preplavljuju vijesti o sukobima, strahu i nepovjerenju, ponekad je dovoljan jedan prizor da nas podsjeti da priroda još uvijek zna ispričati najtiše, ali i najjače priče.

U ruralnom dijelu Rumunije snimljen je prizor koji je mnoge iznenadio – vuk i janje šetaju jedno pored drugog, uprkos tome što se vijekovima smatra da ovakvo prijateljstvo ne postoji.

Dok je svijet sa nevjericom pratio ove snimke, na društvenim mrežama mnogi su iz njih izvukli životne pouke.

Ovaj neobičan susret vuka, jednog od najvećih prirodnih predatora, i janjeta, simbola nevinosti, podsjeća na priče, poslovice i fabule koje vijekovima prenose lekcije o prirodi i prijateljstvu, prenosi Trtbalkan.

Ovaj prizor ne ostavlja ravnodušnim - jer nas uči da ni ono što smatramo nemogućim nije uvijek nemoguće. Možda nas upravo ovakvi trenuci podsjećaju da svijet može biti drugačiji nego što smo navikli da vjerujemo, ako mu damo priliku.

