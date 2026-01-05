Zašto je dobro izbaciti telefon iz sobe, a vratiti klasični budilnik

Za mnoge od nas pametni telefon je postao neizostavan dio svakodnevice. Budi nas ujutru, zabavlja kada ne možemo da zaspimo i gotovo uvijek je nadohvat ruke. Posljednja stvar koju vidimo prije spavanja i prva koju uzmemo čim otvorimo oči - upravo je telefon.

Ipak, sve veći broj ljudi odlučuje da izbaci telefon iz spavaće sobe i ponovo uvede klasični, mehanički budilnik. Stručnjaci za spavanje tvrde da ova navika može imati ozbiljne zdravstvene prednosti.

Kako telefoni remete san

Pametni telefoni i aplikacije na njima dizajnirani su da privuku i zadrže pažnju, a ne da podstaknu odmor. Doktorica Ema Lin, pulmolog i specijalista za medicinu spavanja, objašnjava da telefoni stimulišu mozak u trenutku kada bi on trebalo da se smiri.

"Telefon aktivira mozak baš onda kada on treba da se ugasi", kaže dr Lin. "Klasični budilnik ne emituje svjetlo, ne stvara iskušenje i ne izaziva napetost, što mozgu daje osjećaj sigurnosti i olakšava uspavljivanje."

Jedan od najvećih problema je izloženost svijetlu. Ekrani telefona emituju plavo svjetlo koje smanjuje lučenje melatonina - hormona zaduženog za regulaciju cirkadijalnog ritma. Kada je melatonin poremećen, uspavljivanje postaje znatno teže. Čak i kratko gledanje u ekran tokom noći može u potpunosti razbuditi mozak.

"Dovoljno je samo da provjerite vrijeme na telefonu da biste se potpuno razbudili", objašnjava dr Lin. "To često dovodi do dužeg uspavljivanja i kraćeg, nekvalitetnog sna."

Telefon kao stalni izvor stresa

Karen En Kanam, savjetnik za dobrobit i stručnjak za nervni sistem, ističe da telefoni predstavljaju konstantan izvor mentalne stimulacije.

"Telefon je postao okidač stresa, notifikacije, plavo svjetlo i stalni protok informacija d‌jeluju na nervni sistem baš onda kada bi trebalo da se smiri", objašnjava ona.

Dr Lin dodaje da prisustvo telefona u spavaćoj sobi drži nervni sistem u stanju pripravnosti. "Čak i ako ne koristite telefon, tijelo ostaje u stanju opreza. Puls je povišen, a prava relaksacija izostaje", kaže ona. Ovakvo stanje može spriječiti ulazak u dublje faze sna, koje su ključne za oporavak organizma.

Šta se mijenja kada ljudi pređu na analogni budilnik

Prednosti izbacivanja telefona iz spavaće sobe ne odnose se samo na kvalitet sna, već i na način na koji se budimo. Prema riječima dr Lin, ljudi koji koriste klasične budilnike često brže zaspu, rijeđe se bude tokom noći i ujutru se osjećaju smirenije.

Slična iskustva ima i Kanam. "Ljudi prijavljuju dublji san, manje noćnih buđenja i mirnije jutro, bez potrebe da odmah provjeravaju poruke", kaže ona.

Bez naglog svijetla ekrana i bombardovanja informacijama, nervni sistem se prirodnije prebacuje iz sna u budnost. Mnogi primjećuju da se ujutru osjećaju manje užurbano i emotivno stabilnije. Umjesto da odmah reaguju na mejlove, vijesti i obavještenja, imaju vremena da se polako razbude, i fizički i mentalno.

Ko najviše može imati koristi od ove promjene

Iako gotovo svako može imati koristi od izbacivanja telefona iz spavaće sobe, stručnjaci ističu da određene grupe primjećuju promjene brže i intenzivnije.

"Osobe koje pate od nesanice, anksioznosti, apneje u snu, kao i one sa srčanim ili plućnim problemima, najviše dobijaju ovom promjenom", kaže dr Lin. Nedostatak sna dodatno opterećuje organizam, posebno srce i pluća, pa je kvalitetan odmor za ove ljude od ključnog značaja.

Kanam dodaje da osobe sa preopterećenim ili osjetljivim nervnim sistemom često bilježe najveća poboljšanja. Roditelji i zaposleni koji su pod stalnim stresom takođe osjećaju koristi, naročito kada prekinu ciklus mentalne stimulacije kasno uveče i odmah po buđenju.

Jednostavno rješenje za bolji san

Poruka stručnjaka je jasna: dobar san ne zahtijeva više tehnologije, već - tišinu.

"Kvalitetan san ne znači dodavanje novih uređaja, već stvaranje prostora u kojem tijelo može da se odmori i regeneriše", zaključuje dr Lin.

U vremenu kada sve više ljudi traži jednostavne i održive načine da unaprijede zdravlje, rješenje može biti iznenađujuće jednostavno - mirna spavaća soba i budilnik koji ima samo jednu funkciju: da vas probudi, piše "24Sedam".