Zašto je dobro izbaciti telefon iz sobe, a vratiti klasični budilnik

Za mnoge od nas pametni telefon je postao neizostavan dio svakodnevice. Budi nas ujutru, zabavlja kada ne možemo da zaspimo i gotovo uvijek je nadohvat ruke. Posljednja stvar koju vidimo prije spavanja i prva koju uzmemo čim otvorimo oči - upravo je telefon.
Ipak, sve veći broj ljudi odlučuje da izbaci telefon iz spavaće sobe i ponovo uvede klasični, mehanički budilnik. Stručnjaci za spavanje tvrde da ova navika može imati ozbiljne zdravstvene prednosti.
Pametni telefoni i aplikacije na njima dizajnirani su da privuku i zadrže pažnju, a ne da podstaknu odmor. Doktorica Ema Lin, pulmolog i specijalista za medicinu spavanja, objašnjava da telefoni stimulišu mozak u trenutku kada bi on trebalo da se smiri.
"Telefon aktivira mozak baš onda kada on treba da se ugasi", kaže dr Lin. "Klasični budilnik ne emituje svjetlo, ne stvara iskušenje i ne izaziva napetost, što mozgu daje osjećaj sigurnosti i olakšava uspavljivanje."
Jedan od najvećih problema je izloženost svijetlu. Ekrani telefona emituju plavo svjetlo koje smanjuje lučenje melatonina - hormona zaduženog za regulaciju cirkadijalnog ritma. Kada je melatonin poremećen, uspavljivanje postaje znatno teže. Čak i kratko gledanje u ekran tokom noći može u potpunosti razbuditi mozak.
"Dovoljno je samo da provjerite vrijeme na telefonu da biste se potpuno razbudili", objašnjava dr Lin. "To često dovodi do dužeg uspavljivanja i kraćeg, nekvalitetnog sna."
Karen En Kanam, savjetnik za dobrobit i stručnjak za nervni sistem, ističe da telefoni predstavljaju konstantan izvor mentalne stimulacije.
"Telefon je postao okidač stresa, notifikacije, plavo svjetlo i stalni protok informacija djeluju na nervni sistem baš onda kada bi trebalo da se smiri", objašnjava ona.
Dr Lin dodaje da prisustvo telefona u spavaćoj sobi drži nervni sistem u stanju pripravnosti. "Čak i ako ne koristite telefon, tijelo ostaje u stanju opreza. Puls je povišen, a prava relaksacija izostaje", kaže ona. Ovakvo stanje može spriječiti ulazak u dublje faze sna, koje su ključne za oporavak organizma.
Prednosti izbacivanja telefona iz spavaće sobe ne odnose se samo na kvalitet sna, već i na način na koji se budimo. Prema riječima dr Lin, ljudi koji koriste klasične budilnike često brže zaspu, rijeđe se bude tokom noći i ujutru se osjećaju smirenije.
Slična iskustva ima i Kanam. "Ljudi prijavljuju dublji san, manje noćnih buđenja i mirnije jutro, bez potrebe da odmah provjeravaju poruke", kaže ona.
Bez naglog svijetla ekrana i bombardovanja informacijama, nervni sistem se prirodnije prebacuje iz sna u budnost. Mnogi primjećuju da se ujutru osjećaju manje užurbano i emotivno stabilnije. Umjesto da odmah reaguju na mejlove, vijesti i obavještenja, imaju vremena da se polako razbude, i fizički i mentalno.
Iako gotovo svako može imati koristi od izbacivanja telefona iz spavaće sobe, stručnjaci ističu da određene grupe primjećuju promjene brže i intenzivnije.
"Osobe koje pate od nesanice, anksioznosti, apneje u snu, kao i one sa srčanim ili plućnim problemima, najviše dobijaju ovom promjenom", kaže dr Lin. Nedostatak sna dodatno opterećuje organizam, posebno srce i pluća, pa je kvalitetan odmor za ove ljude od ključnog značaja.
Kanam dodaje da osobe sa preopterećenim ili osjetljivim nervnim sistemom često bilježe najveća poboljšanja. Roditelji i zaposleni koji su pod stalnim stresom takođe osjećaju koristi, naročito kada prekinu ciklus mentalne stimulacije kasno uveče i odmah po buđenju.
Poruka stručnjaka je jasna: dobar san ne zahtijeva više tehnologije, već - tišinu.
"Kvalitetan san ne znači dodavanje novih uređaja, već stvaranje prostora u kojem tijelo može da se odmori i regeneriše", zaključuje dr Lin.
U vremenu kada sve više ljudi traži jednostavne i održive načine da unaprijede zdravlje, rješenje može biti iznenađujuće jednostavno - mirna spavaća soba i budilnik koji ima samo jednu funkciju: da vas probudi, piše "24Sedam".
