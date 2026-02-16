Logo
Large banner

Ne zaboravite kišobran: Očekuju nas nove padavine

Izvor:

ATV

16.02.2026

07:28

Komentari:

0
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине
Foto: Ahmed/Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će prije podne biti umjereno oblačno vrijeme, a popodne se očekuje novo naoblačenje sa padavinama.

Jutro će biti pretežno vedro uz promjenljivu oblačnost i hladno uz mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva naoblačenje sa sjeverozapada donijeće kišu i susnježicu u nižim, a snijeg u višim predjelima.

Uveče i tokom noći padavine će slabiti i prestati u većini predjela, osim na istoku, gdje će padati snijeg uz blagi porast snježnog pokrivača u višim predjelima.

horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za 16. februar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Vjetar će biti slab do umjeren, južni ili promjenljiv.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus sedam do minus dva, a maksimalna od četiri do osam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

vrijeme

Kiša

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

Zanimljivosti

Horoskop za 16. februar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

1 h

0
Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

Košarka

Jokić je objasnio Americi ko je Sveti Đorđe

1 h

0
Сретење

Svijet

Prijem u Beču povodom Dana državnosti Srbije i Republike Srpske

1 h

1
Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Republika Srpska

Srpska i Srbija nastavljaju obilježavanje Sretenja

1 h

0

Više iz rubrike

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Društvo

Zaštitnik je djece, posebno bolesne: Danas izgovorite ovu molitvu

2 h

0
Превозници протестују

Društvo

Ponovo idu blokade: EU odbila sve prijedloge prevoznika sa Balkana

12 h

0
Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске

Društvo

Snijeg zadaje probleme u saobraćaju - oglasio se AMS Srpske

13 h

0
Љубица Васкрсић

Društvo

Vilmsov tumor - dijagnoza koja mijenja život čitave porodice

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

08

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

09

08

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

09

02

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

08

55

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

08

55

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner