Ne zaboravite kišobran: Očekuju nas nove padavine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će prije podne biti umjereno oblačno vrijeme, a popodne se očekuje novo naoblačenje sa padavinama.

Jutro će biti pretežno vedro uz promjenljivu oblačnost i hladno uz mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva naoblačenje sa sjeverozapada donijeće kišu i susnježicu u nižim, a snijeg u višim predjelima.

Uveče i tokom noći padavine će slabiti i prestati u većini predjela, osim na istoku, gdje će padati snijeg uz blagi porast snježnog pokrivača u višim predjelima.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni ili promjenljiv.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus sedam do minus dva, a maksimalna od četiri do osam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.