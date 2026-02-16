Prijem u Beču povodom Dana državnosti Srbije i Republike Srpske

Izvor:
16.02.2026
Povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije i Republike Srpske, u Beču će biti održan prijem koji, uz podršku Predstavništva Republike Srpske, organizuje Ambasada Srbije u Austriji.
Na prijemu se očekuje prisustvo brojnih međunarodnih zvanica, predstavnika austrijskog društvenog i političkog života i veliki broj srpskih državljana u toj zemlji.
