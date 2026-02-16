Logo
Large banner

Prijem u Beču povodom Dana državnosti Srbije i Republike Srpske

Izvor:

ATV

16.02.2026

07:16

Komentari:

2
Сретење
Foto: Printscreen RTS

Povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije i Republike Srpske, u Beču će biti održan prijem koji, uz podršku Predstavništva Republike Srpske, organizuje Ambasada Srbije u Austriji.

Na prijemu se očekuje prisustvo brojnih međunarodnih zvanica, predstavnika austrijskog društvenog i političkog života i veliki broj srpskih državljana u toj zemlji.

Podijeli:

Tagovi :

Beč

Dan državnosti - Sretenje

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Republika Srpska

Srpska i Srbija nastavljaju obilježavanje Sretenja

2 h

0
Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Region

Odbačena prijava za smrt djevojke na parasejlingu

2 h

0
Ова бањалучка насеља неће имати струје

Banja Luka

Ova banjalučka naselja neće imati struje

2 h

0
Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Društvo

Zaštitnik je djece, posebno bolesne: Danas izgovorite ovu molitvu

2 h

0

Više iz rubrike

Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

Svijet

Radnici sa Balkana ukrali plijen vrijedan 166.000 evra

2 h

0
Дански суд био приморан да пусти оптуженог из БиХ на слободу, без пресуде

Svijet

Danski sud bio primoran da pusti optuženog iz BiH na slobodu, bez presude

11 h

0
Спектакуларна пљачка стотина милиона евра коју нико није примијетио

Svijet

Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

12 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

08

Žirafa "ukrala šou" na proslavi rođendana

09

08

Ponedjeljak osvanuo u minusu, a evo šta nas čeka do četvrtka

09

02

Zbog nesreće obustavljen saobraćaj na obilaznom putu oko Dervente

08

55

Neradni dan povodom obilježavanja Sretenja

08

55

Ćurković: Evropa ćuti na veličanje ustaštva — srpski narod mora biti jedinstven

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner