Danski sud bio primoran da pusti optuženog iz BiH na slobodu, bez presude

15.02.2026

21:36

Дански суд био приморан да пусти оптуженог из БиХ на слободу, без пресуде
Foto: Unsplash

Krajnje neobičan slučaj desio tokom suđenja petorki optuženoj za nasilni napad u Danskoj, među kojima se nalazi i državljanin Bosne i Hercegovine.

Naime, iako je suđenje trebalo da bude okončano 20. januara, sam proces je zahtijevao dodatni dan suđenja, a to je podrazumijevalo logistiku poput nekoliko prevodilaca, koji bi prevodili sa danskog na švedski, arapski i bh jezik, te pet imenovanih advokata odbrane, sudije, predsjednika vijeća i tužioca koji bi koordinisali raspoložive dane u kalendaru. Sve ovo je značilo da se slučaj ne bi mogao nastaviti do juna 2026. godine.

Ali, tu nastaje problem. Naime, kako je i sam tužilac objasnio, produženje zatvora duže od pet mjeseci značilo bi da bi optuženi u zatvoru proveli period od skoro godinu dana, a to je nesrazmjerno kazni koja se očekuje da će muškarci biti osuđeni ako budu proglašeni krivim.

Neki od njih već imaju krivični dosije, drugi ne, ali su planirane zatvorske kazne od nešto manje od godinu dana do preko godinu dana ako svi budu proglašeni krivim.

Јосип Дабро

Region

Josip Dabro zapjevao ustaške pjesme pa pomenuo Pupovca

Podsjetimo, napad se desio jula, prošle godine kada je ova petorka, svi u svojim dvadesetim i tridesetim godinama, upali u kuću žrtve i napali ga. Prema optužnici, zajedno su isplanirali napad i nasilno provalili u kuću. U unutrašnjosti doma, žrtva je bila izložena udarcima i šutiranju po cijelom tijelu, kao i snažnim udarcima u glavu tupim predmetom, najvjerovatnije palicom.

Napad je kvalifikovan kao izrazito težak – prema članu 245 Krivičnog zakonika Danske – jer je, prema policijskom zapisniku, korišćeno oružje tokom napada.

Motiv napada ostao je nepoznat, jer je saslušanje održano iza zatvorenih vrata. Očekuje se da će pozadina brutalnog nasilja biti razjašnjena tokom suđenja.

Slučaj policiji prijavio je jedan stanovnik gusto naseljenog kvarta u kojem je živjela žrtva, jer napad u kući nije prošao neprimjećeno, prenose Nezavisne novine.

