Rubio: Ne tražimo od Evrope da bude vazal SAD-a

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Države ne žele "zavisnu" ili "vazalnu" Evropu.

Rubio je istakao da je u interesu Sjedinjenih Država da ima "snažnu Evropu" u vrijeme kada transatlantski odnosi prolaze kroz turbulentan period.

On je naveo da SAD žele i dalje da budu saveznik Evrope.

Rubio je na konferenciji za novinare u Bratislavi da američki predsjednik Donald Tramp želi da ojačati veze sa srednjom Evropom.