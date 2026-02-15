Logo
Large banner

Rubio: Ne tražimo od Evrope da bude vazal SAD-a

15.02.2026

19:40

Komentari:

0
Марко Рубио
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Države ne žele "zavisnu" ili "vazalnu" Evropu.

Rubio je istakao da je u interesu Sjedinjenih Država da ima "snažnu Evropu" u vrijeme kada transatlantski odnosi prolaze kroz turbulentan period.

On je naveo da SAD žele i dalje da budu saveznik Evrope.

Ptica

Svijet

Širi se opasan virus ptičjeg gripa, može se prenijeti na đonovima

Rubio je na konferenciji za novinare u Bratislavi da američki predsjednik Donald Tramp želi da ojačati veze sa srednjom Evropom.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шири се опасан вирус птичјег грипа, може се пренијети на ђоновима

Svijet

Širi se opasan virus ptičjeg gripa, može se prenijeti na đonovima

2 h

0
Могућ сукоб у Сјеверној Кореји: Тврде медији

Svijet

Moguć sukob u Sjevernoj Koreji: Tvrde mediji

2 h

0
Лавина

Svijet

Lavina zahvatila grupu skijaša, dvoje poginulo

3 h

0
Напад ножем у аутобусу, више повријеђених

Svijet

Napad nožem u autobusu, više povrijeđenih

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Crvenim tepihom prošetala u providnoj haljini i napravila haos

21

00

Poplave Sjevernoj Makedoniji, u toku hitne intervencije

20

37

Spektakularna pljačka stotina miliona evra koju niko nije primijetio

20

20

Pola najvećeg banjalučkog naselja bez vode

20

14

Sijarto: Sukob u Ukrajini u fokusu Rubiove posjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner