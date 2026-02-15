Rubio: Ne tražimo od Evrope da bude vazal SAD-a

15.02.2026
19:40
Komentari:0
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Države ne žele "zavisnu" ili "vazalnu" Evropu.
Rubio je istakao da je u interesu Sjedinjenih Država da ima "snažnu Evropu" u vrijeme kada transatlantski odnosi prolaze kroz turbulentan period.
On je naveo da SAD žele i dalje da budu saveznik Evrope.
Svijet
Širi se opasan virus ptičjeg gripa, može se prenijeti na đonovima
Rubio je na konferenciji za novinare u Bratislavi da američki predsjednik Donald Tramp želi da ojačati veze sa srednjom Evropom.
Najnovije
Najčitanije
21
15
21
00
20
37
20
20
20
14
Trenutno na programu