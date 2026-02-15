Moguć sukob u Sjevernoj Koreji: Tvrde mediji

Odluka sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una da za nasljednicu imenuje kćerku Kim Džu Aje mogla bi da izazove borbu za prevlast unutar vladajuće porodice, uključujući sukob sa tetkom Kim Jo Džong, piše britanski "Telegraf".

Bivši ambasador Južne Koreje u Velikoj Britaniji i nekadašnji zamjenik direktora obavještajne službe Ra Džong Il ocijenio je da bi Džu Aje mogla da se suoči sa protivljenjem svoje tetke, Kim Jo Džong (38), rođene sestre sjevernokorejskog lidera, koja se smatra drugom najmoćnijom osobom u zemlji i uživa snažnu podršku u okviru Radničke partije Koreje i vojnog establišmenta.

Prema njegovim riječima, Kim Jo Džong bi mogla da pokuša da preuzme vlast u slučaju smrti ili zdravstvene nesposobnosti brata, a s obzirom na dosadašnju praksu dinastije Kim, eventualni sukob "vjerovatno ne bi bio bez krvi".

Istorija obračuna sa političkim rivalima dodatno podgrijava takve procjene, ističe britanski list.

Dvije godine nakon što je 2011. preuzeo vlast od oca Kima Džong Ila, Kim Džong Un je dao da se uhapsi i potom pogubi njegov stric Džang Song Tek, optužen za "antipartijske i kontrarevolucionarne aktivnosti".

Stariji polubrat sjevernokorejskog lidera, Kim Džong Nam, ubijen je 2017. godine na aerodromu u Kuala Lumpuru nervnim agensom.

Južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) saopštila je parlamentu u Seulu da je Kim (42) odabrao kćerku Kim Džu Aje, za koju se veruje da ima oko 13 godina, za nasljednicu i da je intenzivno priprema za preuzimanje vlasti, što potvrđuje njeno sve češće pojavljivanje uz oca na važnim vojnim i diplomatskim događajima.

Kim Džu Aje je posljednjih godina prisutna uz oca na probama balističkih raketa i velikim državnim ceremonijama, što je pokrenulo spekulacije da se sistematski priprema za nasljedstvo. Istovremeno, raste i broj nagađanja o zdravstvenom stanju sjevernokorejskog lidera.

Prema navodima medija, Kim Džong-un je strastveni pušač i konzument alkohola, boluje od dijabetesa i visokog krvnog pritiska, a njegova tjelesna težina procjenjivana je na oko 140 kilograma tokom 2024. godine.

Američki istraživački centar "Stimson Center" upozorio je u decembru prošle godine, u analizi objavljenoj na specijalizovanom portalu "38 Nort", na mogućnost "turbulencija" u slučaju iznenadne smrti sjevernokorejskog lidera, navodeći da je kratkoročno vjerovatnije da bi politički etablirani akteri poput Kimove sestre Kim Jo Džong mogli da preuzmu vlast.

U izvještaju se dodaje da su Kim Džu Aje i njena braća, za koje se vjeruje da su još maloletni, premladi i nedovoljno politički profilisani da bi realno mogli da budu razmatrani kao nasljednici u narednih pet do 15 godina.