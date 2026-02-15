Logo
Lavina zahvatila grupu skijaša, dvoje poginulo

15.02.2026

18:14

Лавина
Foto: Tanjug/Marek Piwnicki

Dvije osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena u lavini koja se aktivirala u italijanskim Alpima, u oblasti Val Veni, javila je agencija ANSA.

Lavina je zahvatila grupu skijaša koji su bili van staze.

Povrijeđena osoba prevezena je u bolnicu u Torinu u veoma teškom stanju.

Нож

Svijet

Napad nožem u autobusu, više povrijeđenih

List "Figaro" piše da su žrtve vjerovatno francuski državljani.

Na mjesto događaja stiglo je 15 spasilaca, uključujući tehničare iz alpske službe spasavanja u dolini Aosta i pripadnike policije, kao i medicinske ekipe sa dva vozila i dva helikoptera.

