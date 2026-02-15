Tinejdžer ubijen, a dvojica ranjena u napadu nožem

Izvor:
Jedan tinejdžer je ubijen, a dvojica su ranjena u napadu nožem u Osaki, saopštila je danas japanska policija.
U saopštenju policije se navodi da se napad dogodio sinoć po lokalnom vremenu. Policija je danas uspjela da uhapsi 21-godišnjeg mladića koji je prethodno pobjegao sa mjesta napada, prenio je Kjodo.
Ističe se da je žrtva smrtnog ishoda bio 17-godišnji dječak. Policija vjeruje da je napadač poznavao žrtve i da je krvavom incidentu prethodila svađa.
Uhapšeni mladić je policiji izjavio da nije namjeravao da ubije tinejdžera, već da je namjera bila da nožem zastraši neke druge mladiće.
