Mladić (21) automobilom sletio u rijeku, nije mu bilo spasa

Na Ibarskoj magistrali u blizini Ljiga sinoć je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradao mladić M.S. (21) iz sela Babajiće kod Ljiga.

- Mladić je izgubio kontrolu nad vozilom, sletio je sa kolovoza i upao u rijeku Ljig. Nastradao je na licu mjesta, daljom istragom biće utvrđeno da li se utopio ili je uzrok smrti jačina udarca, pošto je vodostaj rijeke Ljig trenutno dosta nizak - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti ove saobraćajne nesreće koja se dogodila na teritoriji sela Moravci.