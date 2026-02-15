Pokušao podmetnuti požar u poznatoj ćevabdžinici

Nepoznata osoba jutros je pokušala zapaliti ćevabdžinicu "Mrkva" na Baščaršiji u Sarajevu.

Kako se može vidjeti na snimku nadzornih kamera, u 4:36 sati nepoznata osoba provaljuje u objekat i baca zapaljivu napravu, vjerovatno baklju, na pod ćevabdžinice. Nakon toga ubacuje još jednu zapaljivu napravu i udaljava se sa mjesta događaja.

Vatra se, na sreću, nije proširila, a pričinjena je materijalna šteta. O svemu je obaviještena policija koja je obavila uviđaj i radi na identifikaciji počinioca.

Prema informacijama do kojih je došao "Kliks", "Mrkva" je nedavno učestvovala na licitaciji za poslovni prostor od 11 kvadrata koji se nalazi odmah do njihove radnje.

Licitacija se, piše portal, odužila, a cijena je dostigla iznos od 1.668 KM po kvadratu. To znači da bi zakup za 11 kvadrata, prema toj cijeni, iznosio više od 18.000 KM bez PDV-a, odnosno preko 20.000 KM mjesečno s uračunatim PDV-om.

Iz izvora bliskih učesnicima licitacije saznaje se da je Mrkva navodno dobijao prijetnje da odustane od licitacije te da je sve prijavljeno policiji.

Zanimljivo je i da je prethodni zakupac tog prostora, Berin Ajanović, Opštini Stari Grad plaćao mjesečnu zakupninu od 130 KM, dok je, prema navodima neimenovanih izvora "Kliksa", isti prostor izdavao trećem licu. Nakon što je utvrđeno da je takvo postupanje nezakonito, Opština Stari Grad ga je izbacila iz prostora.

Nakon toga, Opština je odlučila da sporni prostor od 11 kvadrata ponudi putem javne licitacije.