Stefana ubio zbog prosutog pića: Za svirepo ubistvo dobio mizernu kaznu

15.02.2026

10:39

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Nišlija Filip Petrović (33) pravnosnažno je osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva radnika obezbjeđenja UKC Niš Stefana Stefanovića (26) i teškog ranjavanja njegovog prijatelja Milana Cvetkovića.

Na taj način preinačena je presuda Višeg suda u Nišu od 9. maja prošle godine kojom je Petroviću zbog ubistva na mah i istog djela u pokušaju izrečena jedinstvena kazna zatvora od osam godina a na koju su se žalili i odbrana i Više javno tužilaštvo.

"Apelacioni sud je preinačio presudu Višeg suda u djelu odluke o krivičnoj sankciji pa je izrekao jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora u koju se osuđenom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i tokom trajanja mjere zabrane napuštanja stana", saopštila je Ivana Mladenović, portparol Apelacionog suda u Nišu.

Istom odlukom Apelacionog suda smanjena je kazna sa tri na dve godine Milanu Cvetkoviću zbog nasilničkog ponašanja a deo presude Višeg suda kojom je Andriji Petroviću zbog istog djela izrečena kazna od jedne godine i šest mjeseci zatvora.

Полиција Србија

Hronika

Tinejdžer bez dozvole izazvao sudar, poginuo motociklista

Filip Petrović je 13. avgusta 2022. godine u kafiću "Proces" u centru Niša nožem usmrtio Stefanovića a Cvetkoviću nanio teške tjelesne povrede opasne po život. Ubistvu je prethodila tuča između Filipa i sada pokojnog Stefana te njegovih prijatelja Milana Cvetkovića i Andrije Petrovića koja je imala banalan povod. Naime, Stefan je u prolazu zakačio sto za kojem su sjedila trojica mladića i prosuo im piće zbog čega su ga oni pratili do toaleta i pretukli ga. Filip se vratio u salu i nožem koji je imao kod sebe Milana ubo u stomak dok je Stefanu zadao udarac u lijevu stranu grudnog koša i zavrnuo oštricu, on je načinio nekoliko koraka i pao mrtav na pod.

Na pravnosnažnu presudu se mogu izjaviti samo vanredni pravni lijekovi Vrhovnom sudu koji ne odlažu izvršenje kazne, prenosi Informer.

